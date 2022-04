3. Liga, Gruppe 1 Deutlicher 4:1-Sieg für Zug 94 gegen Schwyz Zug 94 gewinnt am Samstag zuhause gegen Schwyz 4:1.

Ein Eigentor von Jannes Lüönd brachte in der 16. Minute die 1:0-Führung für Zug 94. Luca Campisi sorgte in der 48. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Zug 94. Zug 94 erhöhte in der 55. Minute seine Führung durch Jérome Kirschenhofer weiter auf 3:0.

Zug 94 erhöhte in der 76. Minute seine Führung durch Dennis Manuel Abreu Fernandes weiter auf 4:0. Den Schlussstand stellte Niclas Suter in der 89. Minute her, als er für Schwyz auf 1:4 verkürzte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Armin Pasalic von Zug 94 erhielt in der 81. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Zug 94 zu den Besten: Total liess das Team 21 Tore in 14 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.5 Toren pro Spiel (Rang 2).

Keine Änderung in der Tabelle für Zug 94: Das Team liegt mit 24 Punkten auf Rang 5. Zug 94 hat bisher siebenmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Zug 94 in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Küssnacht a/R 1 (Platz 4) zu tun. Das Spiel findet am Mittwoch (13. April) statt (20.15 Uhr, Herti Allmend, Zug).

Für Schwyz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 9. Schwyz hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Schwyz trifft im nächsten Spiel daheim auf SC Cham IV (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (14. April) (20.00 Uhr, Tschaibrunnen, Schwyz).

Telegramm: Zug 94 II - SC Schwyz 4:1 (1:0) - Herti Allmend, Zug – Tore: 16. Eigentor (Jannes Lüönd) 1:0.48. Luca Campisi 2:0. 55. Jérome Kirschenhofer 3:0. 76. Dennis Manuel Abreu Fernandes 4:0. 89. Niclas Suter 4:1. – Zug 94: Cedric Stillhart, Robin Bieli, Robin Baumann, Aurel Kelmendi, Bruno David Aires Lopes, Mattia Hanusch, Simone Campisi, Jérome Kirschenhofer, Flavio Fruci, Dennis Manuel Abreu Fernandes, Joan David Avila Romero. – Schwyz: Mateo Fontana, Lars Suter, Manuel Gisler, Ramon Betschart, Jonas Steiner, Demian Siegwart, Jannes Lüönd, Patrick Kistler, Joshua Bossart, Firas Kdouh, Ardian Regja. – Verwarnungen: 81. Armin Pasalic.

