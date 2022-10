3. Liga, Gruppe 3 Deutlicher 5:0-Erfolg für Ruswil gegen Sursee Ruswil gewinnt am Freitag zuhause gegen Sursee 5:0.

(chm)

David Simon erzielte in der 17. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Ruswil. Simon Schäfer erhöhte in der 24. Minute zur 2:0-Führung für Ruswil. Enrico Albisser baute in der 33. Minute die Führung für Ruswil weiter aus (3:0).

Mit einem weiteren Tor erhöhte Enrico Albisser für Ruswil auf 4:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade acht Minuten. Lionel Meyer schoss das 5:0 (90. Minute) für Ruswil und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Ruswil hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 1.9 Tore pro Partie.

Ruswil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 4. Ruswil hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Ruswil daheim mit seinem Tabellennachbarn SC Reiden (Platz 5) zu tun. Das Spiel findet am 15. Oktober statt (17.45 Uhr, Schützenberg, Ruswil).

Für Sursee hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 7. Für Sursee war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Sursee auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Dagmersellen. Zu diesem Spiel kommt es am 15. Oktober (18.00 Uhr, Sportplatz Chrüzmatt, Dagmersellen).

Telegramm: FC Ruswil - FC Sursee 5:0 (4:0) - Schützenberg, Ruswil – Tore: 17. David Simon 1:0. 24. Simon Schäfer 2:0. 33. Enrico Albisser 3:0. 41. Enrico Albisser 4:0. 90. Lionel Meyer 5:0. – Ruswil: Nando Heller, Livio Spaar, Pascal Vogel, Matthias Bühlmann, Loris Limacher, Basil Ming, Lars Groenendijk, Heinrich Meier, David Simon, Simon Schäfer, Enrico Albisser. – Sursee: Aurelio Schmid, Dario Roos, Andy Macieira César, Henrique Luis Nielsen Pinto Da Silva, Sascha Rast, Marcel Shala, Joel Zust, Tim Leisi, Ibrahim Terzimustafic, Samuel Bisang, Dominic Zbinden. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.10.2022 23:40 Uhr.

