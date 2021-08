3. Liga, Gruppe 3 Deutlicher 5:0-Erfolg im ersten Spiel für Wolhusen gegen Escholzmatt-Marbach – Dreifach-Torschütze Alain Brunner Sieg für Wolhusen gegen Escholzmatt-Marbach im ersten Spiel der neuen Saison. Das Resultat: 5:0.

(chm)

Daniel Brunner schoss Wolhusen in der 16. Minute zur 1:0-Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Wolhusen stellte Alain Brunner in Minute 19 her. Nur sechs Minuten später traf Alain Brunner erneut, so dass es in der 25. Minute 3:0 für Wolhusen hiess.

In der 59. Minute baute der gleiche Alain Brunner die Führung für Wolhusen weiter aus. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Endrit Tarashaj in der 87. Minute, als er für Wolhusen zum 5:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Escholzmatt-Marbach für David Dogdu (57.) und Arber Krasniqi (67.). Eine Verwarnung gab es für Wolhusen, nämlich für Cyrill Marbacher (46.).

Wolhusen reiht sich nach dem Spiel auf Rang 1 ein. Wolhusen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Grosswangen-Ettiswil. Das Spiel findet am Freitag (27. August) statt (20.00 Uhr, Gutmoos, Grosswangen).

Nach dem ersten Spiel steht Escholzmatt-Marbach auf dem zwölften Rang. Escholzmatt-Marbach spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Buttisholz. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (20.15 Uhr, Sportplatz Ebnet, Escholzmatt).

Telegramm: FC Wolhusen - FC Escholzmatt-Marbach 5:0 (3:0) - Blindei, Wolhusen – Tore: 16. Daniel Brunner 1:0. 19. Alain Brunner 2:0. 25. Alain Brunner 3:0. 59. Alain Brunner 4:0. 87. Endrit Tarashaj 5:0. – Wolhusen: David Wicki, Roland Burri, Daniel Brunner, Adrian Bachmann, Cyrill Marbacher, Michael Wirz, Jonas Wicki, Dario Marti, Endrit Tarashaj, Joel Hänsli, Alain Brunner. – Escholzmatt-Marbach: Ian Glanzmann, Andreas Muff, Florian Muri, Bobi Johannes Dogdu, Marvin Greil, Arber Krasniqi, Thomas Niederberger, Flamur Azizi, Oliver Knüsel, Oliver Greil, Jason Schöpfer. – Verwarnungen: 46. Cyrill Marbacher, 57. David Dogdu, 67. Arber Krasniqi.

Tabelle: 1. FC Wolhusen 1 Spiel/3 Punkte (5:0). 2. FC Knutwil 1/3 (3:1), 3. FC Entlebuch 1/3 (3:2), 4. SC Reiden 1/1 (2:2), 5. FC Nottwil 1/1 (2:2), 6. FC Grosswangen-Ettiswil 1/1 (2:2), 7. FC Ruswil 1/1 (2:2), 8. FC Buttisholz 1/1 (1:1), 9. FC Altbüron-Grossdietwil 1/1 (1:1), 10. FC Dagmersellen 1/0 (2:3), 11. FC Sempach 1/0 (1:3), 12. FC Escholzmatt-Marbach 1/0 (0:5).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des IFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.08.2021 07:14 Uhr.