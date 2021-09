4. Liga, Gruppe 5 Deutlicher Erfolg für Buttisholz gegen Sursee – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Buttisholz behielt im Spiel gegen Sursee am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:1.

Das erste Tor der Partie erzielte Dominik Jetishi für Buttisholz. In der 2. Minute traf er zum 1:0. Dominik Epli erhöhte in der 9. Minute zur 2:0-Führung für Buttisholz. In der 26. Minute traf Dominik Epli bereits wieder. Er erhöhte auf 3:0 für Buttisholz.

Buttisholz erhöhte in der 29. Minute seine Führung durch Nicolas Bremgartner weiter auf 4:0. Den Schlussstand stellte Philipp Rohrer in der 83. Minute her, als er für Sursee auf 1:4 verkürzte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Buttisholz erhielten Nils Brunner (60.) und Nicolas Bremgartner (62.) eine gelbe Karte. Sursee blieb ohne Karte.

In der Tabelle verbessert sich Buttisholz von Rang 7 auf 6. Das Team hat sechs Punkte. Buttisholz hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren. Buttisholz siegte zudem erstmals auswärts.

Buttisholz tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Zell an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 25. September statt (18.00 Uhr, Gass, Zell).

Sursee steht in der Tabelle neu auf Rang 7 (zuvor: 6). Das Team hat vier Punkte. Sursee hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Sursee trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Triengen 2 (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 25. September statt (18.00 Uhr, Stadion Schlottermilch, Sursee).

Telegramm: FC Buttisholz - FC Sursee 4:1 (4:0) - Sportpark, Buttisholz – Tore: 2. Dominik Jetishi 1:0. 9. Dominik Epli 2:0. 26. Dominik Epli 3:0. 29. Nicolas Bremgartner 4:0. 83. Philipp Rohrer 4:1. – Buttisholz: Yanick Suppiger, Nicolas Bremgartner, Christian Betschart, Dominik Jetishi, Léon Ziswiler, Dario Dörig, Jannick Primoschitz, Alessandro Rogger, Yusuf Muse Hassan, Tobias Schnider, Dario Rogger. – Sursee: Maurin Bisang, Daniel Mestre Guerreiro, Luca Bossert, Michael Felder, Michael Lussi, Philipp Rohrer, Emanuel Preni, Fabian Bullakaj, Florian Manstein, Emir Demirtas, Mohammad El-Sibai. – Verwarnungen: 60. Nils Brunner, 62. Nicolas Bremgartner.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 5: FC Triengen 2 - SC Eich 1:5, FC Buttisholz - FC Sursee 4:1, FC Sempach - FC Entlebuch 1:0

Tabelle: 1. FC Zell 3 Spiele/9 Punkte (16:3). 2. SC Eich 4/9 (13:3), 3. FC Sempach 4/9 (8:6), 4. SC Nebikon 3/7 (3:1), 5. FC Willisau 4/7 (13:12), 6. FC Buttisholz 4/6 (8:9), 7. FC Sursee 4/4 (5:10), 8. FC Triengen 2 4/3 (7:12), 9. FC Schüpfheim 4/1 (5:9), 10. FC Entlebuch 4/0 (1:14).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 5 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.09.2021 16:48 Uhr.