4. Liga, Gruppe 1 Deutlicher Erfolg für Cham gegen Brunnen Cham behielt im Spiel gegen Brunnen am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Manuel Grepper für Cham. In der 2. Minute traf er zum 1:0. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 7. Minute, als Din Lekic für Brunnen traf. Das Tor von Pascal Roth in der 58. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Cham.

In der 76. Minute baute der gleiche Pascal Roth die Führung für Cham weiter aus. Dimitri Otypka schoss das 4:1 (90. Minute) für Cham und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Brunnen für Oliver Jöhl (31.) und Granit Metaj (83.). Die einzige gelbe Karte bei Cham erhielt: Reto Keiser (83.)

Die Offensive von Cham ist die beste der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2.9 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach sieben Spielen, in denen die Offensive 20 Tore erzielte.

Zahlreiche Gegentore sind für Brunnen ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 2.7 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach sieben Spielen, in denen die Defensive 19 Tore hinnehmen musste (Rang 7).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Cham. Zwölf Punkte bedeuten Rang 5. Für Cham ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Cham auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Schattdorf. Zu diesem Spiel kommt es am 16. Oktober (18.00 Uhr, Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf).

Nach der Niederlage büsst Brunnen drei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit neun Punkten auf Rang 7. Für Brunnen war es bereits die dritte Niederlage in Serie. Brunnen verlor zudem erstmals zuhause.

Brunnen trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Walchwil (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 15. Oktober statt (20.00 Uhr, Lienisberg, Walchwil).

Telegramm: FC Brunnen - SC Cham III 1:4 (1:1) - Schoeller – Tore: 2. Manuel Grepper 0:1. 7. Din Lekic 1:1. 58. Pascal Roth 1:2. 76. Pascal Roth 1:3. 90. Dimitri Otypka 1:4. – Brunnen: Dario Suter, Leon Meffert, Marc Schumacher, Aron Camenzind, Vivian Inderbitzin, Dominik Mühlebach, Luka Pecar, Oliver Jöhl, Samba Ceesay, Din Lekic, Massimiliano Mele. – Cham: Patrick Meier, Dimitri Otypka, Reto Keiser, Philip Domeisen, Patric Bachmann, Florian Sztarsich, Noel Burkart, Pascal Müller, Jérôme Kläfiger, Nicolas Aregger, Manuel Grepper. – Verwarnungen: 31. Oliver Jöhl, 83. Reto Keiser, 83. Granit Metaj.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: Weggiser SC - SC Steinhausen 2:1, FC Rotkreuz II - FC Schattdorf 0:1, FC Aegeri 2 - FC Walchwil 3:1, FC Brunnen - SC Cham III 1:4, SC Goldau III - SC Menzingen 0:5

Tabelle: 1. FC Schattdorf 7 Spiele/16 Punkte (18:6). 2. FC Aegeri 2 7/16 (20:13), 3. SC Steinhausen 7/12 (18:9), 4. Weggiser SC 7/12 (16:11), 5. SC Cham III 7/12 (20:19), 6. SC Menzingen 7/10 (14:12), 7. FC Brunnen 7/9 (15:19), 8. FC Rotkreuz II 7/8 (12:16), 9. SC Goldau III 7/4 (9:20), 10. FC Walchwil 7/1 (8:25).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.10.2021 20:52 Uhr.