3. Liga, Gruppe 1 Deutlicher Erfolg für Cham gegen Buochs Cham gewinnt am Sonntag zuhause gegen Buochs 4:0.

Leandro Stutzer brachte Cham 1:0 in Führung (29. Minute). Cham baute die Führung in der 44. Minute (Yannick Peter) weiter aus (2:0). Leandro Stutzer baute in der 62. Minute die Führung für Cham weiter aus (3:0). Milos Djurdjevic schoss das 4:0 (84. Minute) für Cham und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Dursum Music von Buochs erhielt in der 52. Minute die gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Buochs ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3.3 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 18 Spielen, in denen die Defensive 59 Tore hinnehmen musste (Rang 12).

Mit dem Sieg rückt Cham um einen Platz nach vorne. Mit 22 Punkten liegt das Team auf Rang 8. Cham hat bisher sechsmal gewonnen, achtmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Cham geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Baar 1 (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 6. Mai statt (17.00 Uhr, Fussballanlage Lättich, Baar).

Buochs verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Buochs hat bisher noch nie gewonnen. Viermal spielte das Team unentschieden. 14 Spiele gingen verloren.

Buochs trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Hünenberg I (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 6. Mai statt (18.00 Uhr, Seefeld, Buochs).

Telegramm: SC Cham IV - SC Buochs 4:0 (2:0) - Eizmoos, Cham – Tore: 29. Leandro Stutzer 1:0. 44. Yannick Peter 2:0. 62. Leandro Stutzer 3:0. 84. Milos Djurdjevic 4:0. – Cham: Stéve Pfund, Andri Tillmann, Oscar Hibbett, Alex Elsener, Luis Alberto Moura Pereira, Yannick Peter, Leandro Schnarwiler, Fabian Hasler, Iven Cornacchini, Leandro Stutzer, Yves Meier. – Buochs: Mauro Truttmann, Martin Agner, Fabian Niederberger, Maurice Engelberger, Nordin Käslin, Lauro Baumgartner, Niklas Bissig, Marco Ignatov, Daniele Ricupero, Dursum Music, Nicolas Wälchli. – Verwarnungen: 52. Dursum Music.

