Frauen 3. Liga Deutlicher Erfolg für Cham gegen Hünenberg Cham behielt im Spiel gegen Hünenberg am Mittwoch auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:0.

(chm)

Entschieden war das Spiel bereits in der ersten Hälfte, in der Cham dreimal traf. Melanie Zürcher brachte Cham 1:0 in Führung (17. Minute). In der 40. Minute schoss Stephanie Baldelli Cham mittels Elfmeter zur 2:0-Führung. Das letzte Tor der Partie erzielte Flavia Estermann, die in der 42. Minute die Führung für Cham auf 3:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Cham spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 1 Treffer zu pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 11 erzielten Toren Rang 9.

Die Abwehr von Hünenberg kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 27 Gegentore in neun Spielen bedeuten einen Schnitt von 3 Toren pro Match (Rang 9).

Cham machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 4. Cham hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Cham geht es in einem Auswärtsspiel gegen SC Kriens (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 16. April ( Uhr, Sportanlage Kleinfeld, Kriens).

Für Hünenberg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 8. Hünenberg hat bisher einmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Hünenberg tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von Team Gunzwil-Sempach an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 15. April statt (20.00 Uhr, Ehret, Hünenberg).

Telegramm: FC Hünenberg - SC Cham 0:3 (0:3) - Ehret, Hünenberg – Tore: 17. Melanie Zürcher 0:1. 40. Stephanie Baldelli (Penalty) 0:2.42. Flavia Estermann 0:3. – Hünenberg: Veronika Koshi, Lisa Arnold, Sara Barmettler, Olivia Farrer, Aisha Bachmann, Sarah Jenni, Denise Windegger, Nadine Klemm, Jana Knüsel, Gina Bachmann, Chiara Minder. – Cham: Francisca Maria Soares Ramos, Nadia Schär, Tessa Stadelmann, Lara Aschwanden, Kira Ineichen, Michelle Franzen, Flavia Estermann, Stephanie Baldelli, Melanie Zürcher, Lisa Kehrli, Sarina Von Flüe. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

