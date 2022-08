4. Liga, Gruppe 4 Deutlicher Erfolg für Emmen gegen Littau – Robin Küng trifft dreimal Emmen hat sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Littau setzt es zuhause ein 7:3 ab.

(chm)

Littau war einmal in Führung, und zwar in der 48. Minute, als Federico Volpe zum Zwischenstand von 3:2 traf. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 50, als Bukurim Ballazhi für Emmen erfolgreich war.

Danach drehte Emmen auf. Das Team schoss ab der 72. Minute noch vier weitere Tore, während Littau kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 7:3.

Matchwinner für Emmen war Robin Küng, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Emmen waren: Muamer Zoronjic (1 Treffer), Michael Locher (1 Treffer), Kristijan Stojanov (1 Treffer) und Bukurim Ballazhi (1 Treffe.) bei Littau schoss Federico Volpe gleich zwei Tore. Getroffen hat zudem David Laskaj (1 Tore).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Littau sah Manuel Frei (44.) die rote Karte. Gelb erhielt Manuel Frei (32.). Eine Verwarnung gab es für Emmen, nämlich für Miguel Dos Santos Ferreira (11.).

Emmen reiht sich nach dem Spiel auf Rang 2 ein. Emmen spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: Luzerner SC (Rang 10). Die Partie findet am 4. September statt (14.00 Uhr, Hubelmatt, Luzern).

Nach dem zweiten Spiel steht Littau auf dem vierten Rang. Littau spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Hochdorf (Platz 9). Das Spiel findet am 3. September statt (20.00 Uhr, Ruopigen, Littau).

Telegramm: SC Emmen II - FC Littau II 7:3 (2:3) - Sportanlage Feldbreite, Emmen – Tore: 5. Robin Küng 1:0. 37. Kristijan Stojanov 2:0. 38. David Laskaj 2:1. 40. Federico Volpe 2:2. 48. Federico Volpe 2:3. 50. Bukurim Ballazhi 3:3. 72. Michael Locher 4:3. 78. Robin Küng 5:3. 88. Robin Küng 6:3. 92. Muamer Zoronjic 7:3. – Emmen: Kevin Zemp, Joel Kunz, Severo Gomez, Joel John, Dejan Djak Skeledzija, Ugur Sihyürek, Kristijan Stojanov, Bukurim Ballazhi, Raphael Gander, Miguel Dos Santos Ferreira, Robin Küng. – Littau: Uros Radicevic, Mike Wyrsch, Lukas Bürcher, Sebastian Steger, Thomas Binggeli, Manuel Frei, Luigi Montanaro, Mehmed Zukic, Federico Volpe, David Laskaj, Fabian Bühler. – Verwarnungen: 11. Miguel Dos Santos Ferreira, 32. Manuel Frei – Ausschluss: 44. Manuel Frei.

