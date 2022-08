3. Liga, Gruppe 1 Deutlicher Erfolg für Engelberg gegen Muotathal Das 3:0 zuhause gegen Muotathal ist der zweite Sieg im zweiten Spiel für Engelberg.

(chm)

Stefan Christen erzielte in der 27. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Engelberg. Sven Imboden sorgte in der 69. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Engelberg. Nikola Stevanovic schoss das 3:0 (92. Minute) für Engelberg und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Bei Engelberg erhielten Marcel Schleiss (71.), Sven Imboden (81.) und Primus Ettlin (85.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Muotathal, Andrin Bürgler (50.) kassierte sie.

In der Tabelle steht Engelberg nach dem zweiten Spiel auf Rang 1. Als nächstes tritt Engelberg auswärts gegen das zweitplatzierte Team SC Cham IV zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am 4. September statt (14.00 Uhr, Eizmoos, Cham).

Muotathal reiht sich nach dem Spiel auf Rang 6 ein. Für Muotathal geht es daheim gegen SC Steinhausen (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 3. September statt (18.00 Uhr, Fussballplatz Widmen, Muotathal).

Telegramm: Engelberger SC - FC Muotathal 3:0 (1:0) - Sportplatz Wyden, Engelberg – Tore: 27. Stefan Christen 1:0. 69. Sven Imboden 2:0. 92. Nikola Stevanovic 3:0. – Engelberg: Jahn Zumbühl, Pietro Parodi, Mustaf Duraku, Stefan Christen, Tim Christen, Brian Sonderer, Christopher Portmann, Jonas Brimelow, Marcel Schleiss, Primus Ettlin, Lars Imboden. – Muotathal: Sven Gwerder, Albanit Zekaj, Petrit Panxhaj, Maurice Suter, Fabian Hediger, Andrin Bürgler, Sergio Gwerder, Marco Gwerder, Dominik Schelbert, Ivo Horat, Silvan Schelbert. – Verwarnungen: 50. Andrin Bürgler, 71. Marcel Schleiss, 81. Sven Imboden, 85. Primus Ettlin.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.08.2022 21:21 Uhr.