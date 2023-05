Frauen 3. Liga Deutlicher Erfolg für Gunzwil gegen Menzingen Gunzwil behielt im Spiel gegen Menzingen am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:0.

(chm)

Silvana Steiger erzielte in der 7. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Gunzwil. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Gunzwil stellte Sara Galliker in Minute 39 her. Das letzte Tor der Partie erzielte Silvana Steiger, die in der 87. Minute die Führung für Gunzwil auf 3:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Tabellensituation bleibt für Gunzwil unverändert. Das Team liegt mit 29 Punkten auf Rang 3. Gunzwil hat bisher neunmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Gunzwil auf fremdem Terrain mit Team Uri Frauen II (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 4. Juni statt (16.15 Uhr, Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf).

Für Menzingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 8. Menzingen hat bisher dreimal gewonnen, zehnmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Menzingen trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Hünenberg (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 3. Juni statt (20.00 Uhr, Chrüzegg, Menzingen).

Telegramm: Team Gunzwil-Sempach - TEAM Menzingen / Aegeri 3:0 (2:0) - Sportanlage Seeland, Sempach – Tore: 7. Silvana Steiger 1:0. 39. Sara Galliker 2:0. 87. Silvana Steiger 3:0. – Gunzwil: Noelia Arnold, Annina Nurmi, Melanie Bühler, Livia Bättig, Nina Leupi, Romana Ruoss, Carla Wildisen, Michelle Garcia, Manuela Ruoss, Giuliana Costa, Silvana Steiger. – Menzingen: Jasmina Mueller, Marina Bühlmann, Alessia Zimmerli, Corina Lercher, Leonie Iten, Viviane Nussbaumer, Lucia Drab, Stephanie Müller, Naomi Frey, Lorena Frey, Nadine Suter. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.05.2023 21:38 Uhr.