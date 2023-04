4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 5 Deutlicher Erfolg für Littau gegen Rotkreuz Littau gewinnt am Samstag zuhause gegen Rotkreuz 4:0.

Fabian Bühler traf in der 2. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Littau. Fabian Bühler war es auch, der in der 41. Minute Littau weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 2:0. Manuel Frei baute in der 63. Minute die Führung für Littau weiter aus (3:0). Ricardo Capaul schoss das 4:0 (77. Minute) für Littau und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Rotkreuz erhielten Albert Kaba (49.) und Artan Dauti (49.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Littau erhielt: Lukas Bürcher (39.)

Die Offensive von Littau hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 5.3 Mal pro Spiel. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 4 mit durchschnittlich 2.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Rotkreuz ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 3.3 Tore pro Partie (Rang 7).

In der Tabelle verbessert sich Littau von Rang 5 auf 2. Das Team hat sechs Punkte. Littau hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Littau bestreitet als nächstes in einem Auswärtsspiel das Spitzenspiel gegen das erstplatzierte Team FC Eschenbach III. Diese Begegnung findet am 9. Mai statt (20.00 Uhr, Weiherhus, Eschenbach).

Rotkreuz rutscht in der Tabelle von Rang 7 auf 8. Das Team hat drei Punkte. Rotkreuz hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Rotkreuz tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Hitzkirch 2 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 6. Mai statt (19.30 Uhr, Sportpark/Dorfmatt Rotkreuz, Rotkreuz).

Telegramm: FC Littau II - FC Rotkreuz III 4:0 (2:0) - Ruopigen, Littau – Tore: 2. Fabian Bühler 1:0. 41. Fabian Bühler 2:0. 63. Manuel Frei 3:0. 77. Ricardo Capaul 4:0. – Littau: Sinan Bali, Mike Wyrsch, Lukas Bürcher, Sebastian Steger, Dominic Blättler, Thomas Binggeli, Mario Koller, Karim Mostafa, Livio Mürner, Fabian Bühler, Steven Junior Carvajal Baez. – Rotkreuz: Laurent Canaj, Alban Ramadani, Artan Dauti, Erion Zukaj, Krishan Gowrinathan, Koray Saccomando, Ensar Ahmedi, Albert Kaba, Daniele Buson, Granit Tahiraj, Robert Koshi. – Verwarnungen: 39. Lukas Bürcher, 49. Albert Kaba, 49. Artan Dauti.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 5:

