4. Liga, Gruppe 4 Deutlicher Erfolg für Rothenburg gegen Luzerner SC Rothenburg behielt im Spiel gegen Luzerner SC am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:0.

In der 13. Minute gelang Tim Bolzern der Führungstreffer zum 1:0 für Rothenburg. In der 53. Minute traf Mario Reda ins eigene Gehäuse. Damit lag Rothenburg mit zwei Toren im Vorsprung. Dario Jurt baute in der 68. Minute die Führung für Rothenburg weiter aus (3:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte David Müller in der 73. Minute, als er für Rothenburg zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Rothenburg, nämlich für Marco Stocker (78.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Luzerner SC, Giuliano Hediger (84.) kassierte sie.

Die Abwehr von Luzerner SC kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 6.9 Tore pro Partie (Rang 10).

Rothenburg bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit zwölf Punkten auf Rang 5. Für Rothenburg ist es der zweite Sieg in Serie. Rothenburg konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Im nächsten Spiel kriegt es Rothenburg in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team SC Emmen II. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (12. Oktober) (20.30 Uhr, Chärnsmatt, Rothenburg).

Luzerner SC verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Luzerner SC hat bisher nur verloren, nämlich siebenmal.

Luzerner SC tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Alpnach b an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 16. Oktober statt (15.00 Uhr, Städerried, Alpnachstad).

Telegramm: Luzerner SC - FC Rothenburg 0:4 (0:1) - Hubelmatt, Luzern – Tore: 13. Tim Bolzern 0:1. 53. Eigentor (Mario Reda) 0:2.68. Dario Jurt 0:3. 73. David Müller 0:4. – Luzerner SC: Mario Reda, Besim Kukaqi, Andi Gashi, Jan Disler, Valerio Del Nilo, Vilson Prenqi, Edon Shehu, Arben Palushi, Giuliano Hediger, Bajram Palushi, Patrik Malta Rodrigues. – Rothenburg: Dario Herrmann, Marco Stocker, Silvan Dahinden, Tim Bolzern, Luca Gisler, Thomas Müller, Noah Thürig, Luca Malloci, Elias Thürig, Jan Achermann, Matthias Reinhard. – Verwarnungen: 78. Marco Stocker, 84. Giuliano Hediger.

