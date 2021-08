4. Liga, Gruppe 4 Deutlicher Erfolg für Rothenburg gegen Malters Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Rothenburg auswärts gegen Malters 4:1. Es ist bereits der zweite Sieg für das Team.

(chm)

Thomas Müller eröffnete in der 38. Minute das Skore, als er für Rothenburg das 1:0 markierte. In der 44. Minute baute Patrick Egli den Vorsprung für Rothenburg auf zwei Tore aus (2:0). Rothenburg erhöhte in der 65. Minute seine Führung durch Fabio Schürch weiter auf 3:0.

In der 73. Minute verkleinerte Prenk Marki den Rückstand von Malters auf 1:3. Patrice Reinert schoss das 4:1 (78. Minute) für Rothenburg und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Bei Malters erhielten Dominik Burri (38.), Yannik Bucheli (41.) und Joris Schweizer (66.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Rothenburg, nämlich für Luca Gisler (30.).

Rothenburg steht mit sechs Punkten auf Rang 1. Für Rothenburg geht es daheim gegen SC Obergeissenstein weiter. Das Spiel findet am 4. September statt (20.15 Uhr, Chärnsmatt, Rothenburg).

In der Tabelle steht Malters nach dem zweiten Spiel auf Rang 7 (drei Punkte). Für Malters geht es auf fremdem Terrain gegen FC Littau II weiter. Diese Begegnung findet am 4. September statt (18.00 Uhr, Ruopigen, Littau).

Telegramm: FC Malters - FC Rothenburg 1:4 (0:2) - Oberei, Malters – Tore: 38. Thomas Müller 0:1. 44. Patrick Egli 0:2. 65. Fabio Schürch 0:3. 73. Prenk Marki 1:3. 78. Patrice Reinert 1:4. – Malters: Pirmin Fallegger, Micha Bucheli, Dominik Burri, Jonas Schröter, Joris Schweizer, Agenthan Theivendran, Patrick Stalder, Claudio Stübi, Niklas Zihlmann, Nicolas Stephan, Prenk Marki. – Rothenburg: Marco Zweili, Raphael Fries, Tim Bolzern, Adrian Hotz, Fabio Schürch, David Müller, Richard Sollberger, Thomas Müller, Matthias Reinhard, Patrick Egli, Luca Gisler. – Verwarnungen: 30. Luca Gisler, 38. Dominik Burri, 41. Yannik Bucheli, 66. Joris Schweizer.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: Luzerner SC - SC Emmen a 2:3, SC Obergeissenstein - FC Südstern b 7:0, FC Malters - FC Rothenburg 1:4, FC Emmenbrücke II - FC Littau II 4:1

Tabelle: 1. FC Rothenburg 2 Spiele/6 Punkte (7:3). 2. SC Emmen a 2/6 (10:4), 3. Hildisrieder SV 2/4 (13:2), 4. FC Littau II 2/3 (9:5), 5. FC Emmenbrücke II 2/3 (6:4), 6. SC Obergeissenstein 2/3 (7:1), 7. FC Malters 2/3 (2:4), 8. FC Eschenbach III 2/1 (4:9), 9. Luzerner SC 2/0 (3:11), 10. FC Südstern b 2/0 (0:18).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2021 07:23 Uhr.