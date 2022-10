4. Liga, Gruppe 3 Deutlicher Erfolg für Sachseln gegen Stans Sachseln gewinnt am Samstag auswärts gegen Stans 4:0.

Stephan Von Moos traf in der 2. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Sachseln. In der 5. Minute baute Rodrigo Santiago Rosaria den Vorsprung für Sachseln auf zwei Tore aus (2:0). Dominik Bacher baute in der 68. Minute die Führung für Sachseln weiter aus (3:0). Bojan Mitreski schoss das 4:0 (70. Minute) für Sachseln und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Sachseln erhielt: Enhar Jakupi (65.) die einzige gelbe Karte bei Stans erhielt: Tino Gerig (55.)

Die Abwehr von Stans kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 4.3 Tore pro Partie (Rang 10).

Die Tabellensituation bleibt für Sachseln unverändert. Das Team liegt mit 14 Punkten auf Rang 4. Sachseln hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Sachseln geht es daheim gegen SC Kriens III (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (14.00 Uhr, Mattli, Sachseln).

Für Stans hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 9. Für Stans ist es bereits die sechste Niederlage der laufenden Saison.

Stans spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Hergiswil II (Platz 5). Das Spiel findet am Donnerstag (20. Oktober) statt (20.00 Uhr, Eichli, Stans).

Telegramm: FC Stans - FC Sachseln 0:4 (0:2) - Eichli, Stans – Tore: 2. Stephan Von Moos 0:1. 5. Rodrigo Santiago Rosaria 0:2. 68. Dominik Bacher 0:3. 70. Bojan Mitreski 0:4. – Stans: Janilo Zumstein, Yannick Konrad, Jonas von Holzen, Noah Zaugg, Silas Alpstäg, Albert Qerimaj, Tino Gerig, Leonardo Mendes Pereira, Denis Himaj, Silvan Eggel, Aldrin Qerimaj. – Sachseln: Haris Jasarevic, Jan Grisiger, Enhar Jakupi, Ardit Jakupi, Rodrigo Santiago Rosaria, Jusuf Ibisi, Roberto Cataldi, Dominik Bacher, Gabriel Piliskic, Stephan Von Moos, Raif von Moos. – Verwarnungen: 55. Tino Gerig, 65. Enhar Jakupi.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.10.2022 17:00 Uhr.

