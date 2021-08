4. Liga, Gruppe 1 Deutlicher Erfolg im ersten Spiel für Triengen gegen Ruswil – Robin Jurt mit drei Toren Triengen bezwingt zum Saisonauftakt Ruswil auswärts mit 6:2

(chm)

Ruswil erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Jan Primus ging das Team in der 4. Minute in Führung. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Luca Lustenberger, sorgte in der 20 für den Ausgleich für Triengen.

Danach drehte Triengen auf. Das Team schoss ab der 29. Minute noch fünf weitere Tore, während Ruswil ein Tor gelang (zum 2:3 (44. Minute)). Der Endstand lautete 6:2.

Matchwinner für Triengen war Robin Jurt, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Triengen waren: Luca Lustenberger (2 Treffer) und Michael Schwarzentruber (1 Treffe.) die Torschützen für Ruswil waren: Sven Helfenstein und Jan Primus.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Triengen, nämlich für Lukas Arnold (61.). Die einzige gelbe Karte bei Ruswil erhielt: Sven Helfenstein (72.)

Triengen reiht sich nach dem Spiel auf Rang 1 ein. Triengen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Wauwil-Egolzwil. Das Spiel findet am 28. August statt (18.00 Uhr, Sport).

Ruswil reiht sich nach dem Spiel auf Rang 10 ein. Ruswil spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Hochdorf. Das Spiel findet am 31. August statt (20.00 Uhr, Arena, Hochdorf).

Telegramm: FC Ruswil - FC Triengen 1 2:6 (2:3) - Schützenberg, Ruswil – Tore: 4. Jan Primus 1:0. 20. Luca Lustenberger (Penalty) 1:1.29. Michael Schwarzentruber 1:2. 43. Robin Jurt 1:3. 44. Sven Helfenstein 2:3. 53. Robin Jurt 2:4. 60. Robin Jurt (Penalty) 2:5.73. Luca Lustenberger 2:6. – Ruswil: Jannis Bachmann, Björn Wolfisberg, Joris Krummenacher, Joel Bachmann, Raphael Heini, Sven Helfenstein, Nicholas Sidler, Moreno Sieber, Luca Müller, Johann Simon, Jan Primus. – Triengen: Fabian Gassmann, Marco Clemente, Michael Bucher, Yanick Fischer, Lukas Arnold, Joel Roos, Cyrill Földes, Michael Schwarzentruber, Mario Baumann, Robin Jurt, Luca Lustenberger. – Verwarnungen: 61. Lukas Arnold, 72. Sven Helfenstein.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: FC Ruswil - FC Triengen 1 2:6, FC Schötz II - FC Wauwil-Egolzwil 1:0, FC Gunzwil - FC Littau III 3:4, FC Hitzkirch 2 - SC Emmen b 3:1

Tabelle: 1. FC Triengen 1 1 Spiel/3 Punkte (6:2). 2. FC Hitzkirch 2 1/3 (3:1), 3. FC Littau III 1/3 (4:3), 4. FC Schötz II 1/3 (1:0), 5. FC Hochdorf 0/0 (0:0), 6. FC Eschenbach II 0/0 (0:0), 7. FC Gunzwil 1/0 (3:4), 8. FC Wauwil-Egolzwil 1/0 (0:1), 9. SC Emmen b 1/0 (1:3), 10. FC Ruswil 1/0 (2:6).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des IFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 12:53 Uhr.