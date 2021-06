3. Liga, Gruppe 2 Deutlicher Favoritensieg bei Ebikon gegen Hergiswil Ebikon siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Hergiswil: Der Tabellenzweite siegt auswärts 4:1 gegen den Tabellenneunten.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Robin Funk für Ebikon. In der 8. Minute traf er zum 1:0. Niels Schamberger erhöhte in der 40. Minute zur 2:0-Führung für Ebikon. Nur sechs Minuten später traf Niels Schamberger erneut, so dass es in der 46. Minute 3:0 für Ebikon hiess.

Marco Vrhovac baute in der 47. Minute die Führung für Ebikon weiter aus (4:0). Den Schlussstand stellte Dion Schmid in der 75. Minute her, als er für Hergiswil auf 1:4 verkürzte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Fidele Fernandez Nsegue von Hergiswil erhielt in der 39. Minute die gelbe Karte.

Ebikon bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 25 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Ebikon ist es bereits der achte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat dreimal zuhause und fünfmal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Ebikon ging unentschieden aus.

Für Ebikon ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Für Hergiswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 9. Für Hergiswil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Hergiswil ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Telegramm: FC Hergiswil II - FC Ebikon I 1:4 (0:3) - Sportplatz Grossmatt, Hergiswil – Tore: 8. Robin Funk 0:1. 40. Niels Schamberger 0:2. 46. Niels Schamberger 0:3. 47. Marco Vrhovac 0:4. 75. Dion Schmid 1:4. – Hergiswil: Jari Stadler, Nils Furrer, Basil Zgraggen, Sven Tribelhorn, Jasha Vaszary, Dion Schmid, Mike Bachmann, Abel Haileab, Fidele Fernandez Nsegue, Martin Spaqi, Robel Haileab. – Ebikon: Mario Buser, Tobias Schmidli, Marco Vrhovac, Vasko Ostojic, Nemanja Dinic, Niels Schamberger, Robin Funk, Renato Roth, Dusko Ostojic, Lukas Jost, Thierry Noger. – Verwarnungen: 39. Fidele Fernandez Nsegue.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Küssnacht 1 - FC Adligenswil 4:2, FC Hitzkirch - ESC Erstfeld 3:4, FC Hergiswil II - FC Ebikon I 1:4, FC Rothenburg - FC Horw 2:1

Tabelle: 1. FC Rothenburg 22 Spiele/30 Punkte (36:19). 2. FC Ebikon I 22/25 (33:17), 3. ESC Erstfeld 22/23 (30:22), 4. FC Küssnacht 1 22/20 (28:14), 5. SC Buochs 22/18 (20:25), 6. FC Horw 22/17 (32:19), 7. FC Hitzkirch 22/16 (30:26), 8. FC Meggen 22/12 (22:26), 9. FC Hergiswil II 22/10 (21:40), 10. FC Adligenswil 22/8 (19:29), 11. FC Alpnach 22/5 (13:22), 12. Hildisrieder SV 22/3 (11:36).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des IFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.06.2021 21:12 Uhr.