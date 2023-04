2. Liga Deutlicher Favoritensieg bei Horw gegen Altdorf Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 4 vs. 12) ist Horw am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Altdorf gerecht geworden und hat zuhause 3:0 gewonnen.

(chm)

Eti Toska brachte Horw 1:0 in Führung (16. Minute). Mit seinem Tor in der 59. Minute brachte Florian Fallegger Horw mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Das letzte Tor der Partie erzielte Eti Toska, der in der 68. Minute die Führung für Horw auf 3:0 ausbaute.

Bei Altdorf erhielten Silvan Christen (23.), Vincenzo Palatucci (60.) und Yannis Tresch (82.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Horw für Florian Fallegger (25.) und Sandro Primus (78.).

Horw bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 27 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Für Horw ist es der zweite Sieg in Serie.

Horw spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Littau (Rang 14). Das Spiel findet am 8. April statt (18.00 Uhr, Ruopigen, Littau).

Nach der Niederlage büsst Altdorf einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 18 Punkten auf Rang 13. Altdorf hat bisher sechsmal gewonnen und elfmal verloren.

Altdorf tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Schattdorf an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 8. April (16.00 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

Telegramm: FC Horw - FC Altdorf 3:0 (1:0) - Seefeld, Horw – Tore: 16. Eti Toska 1:0. 59. Florian Fallegger 2:0. 68. Eti Toska 3:0. – Horw: Matthias Minder, Sandro Leyers, David Von Holzen, Sandro Primus, Jason Fuhrer, Olivier Kleiner, Fabio Lötscher, Daniel Blum, Florian Fallegger, Dino Fischer, Eti Toska. – Altdorf: Kai Nicolas Stutz, Kevin Bär, Dmytro Gryshchenko, Dario Zgraggen, Philipp Zurfluh, Lars Zgraggen, Matej Ilicic, Silvan Christen, Andrej Weickert, Noel Arnold, Atdhe Gashi. – Verwarnungen: 23. Silvan Christen, 25. Florian Fallegger, 60. Vincenzo Palatucci, 78. Sandro Primus, 82. Yannis Tresch.

