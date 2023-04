3. Liga, Gruppe 2 Deutlicher Favoritensieg bei Malters gegen Adligenswil Sieg für den Tabellenvierten: Malters lässt am Sonntag auswärts beim 3:0 gegen Adligenswil (Rang 12) nichts anbrennen.

Sämtliche drei Tore für Malters fielen in nur acht Minuten: Das Tor von Samuel Furrer in der 10. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Malters. Dalijan Etemi sorgte in der 15. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Malters. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Reto Bachmann in der 18. Minute, als er für Malters zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Malters, Prenk Marki (62.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Adligenswil erhielt: Lucca Bühler (71.)

Die Offensive von Malters hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.5 Mal pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team die fünftbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Adligenswil ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 43 Tore in 14 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.1 Toren pro Spiel (Rang 12).

Malters rückt mit dem Sieg auf einen Aufstiegsplatz vor. Das Team liegt mit 28 Punkten auf Rang 2. Das Team verbessert sich um zwei Plätze. Malters hat bisher neunmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Malters auf fremdem Terrain gegen das drittplatzierte Team FC Gunzwil zum Spitzenduell an. Die Partie findet am Donnerstag (6. April) statt (20.00 Uhr, Linden, Gunzwil).

Adligenswil verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Adligenswil war es bereits die sechste Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Adligenswil auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Küssnacht a/R 1. Die Partie findet am 8. April statt (17.30 Uhr, Luterbach, Küssnacht a/R).

Telegramm: FC Adligenswil - FC Malters 0:3 (0:3) - Löösch, Adligenswil – Tore: 10. Samuel Furrer 0:1. 15. Dalijan Etemi 0:2. 18. Reto Bachmann 0:3. – Adligenswil: Joshua Von Rotz, Dario Sieber, Oliver Abbà, Andri Duss, Aurelio Marbach, Lucca Bühler, Louis Felder, Luca Ravarotto, Moritz Hirt, Marius Hoffmann, Dominique Lottenbach. – Malters: Pirmin Fallegger, Roman Lütolf, Reto Bachmann, Michel Stephan, Julian Birri, Levin Bucheli, Dario Suter, Samuel Furrer, Simon Gloggner, Prenk Marki, Dalijan Etemi. – Verwarnungen: 62. Prenk Marki, 71. Lucca Bühler.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.04.2023 17:03 Uhr.