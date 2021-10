Frauen 2. Liga Deutlicher Favoritensieg bei Stans gegen Adligenswil Stans holt gegen Adligenswil zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellendritte gewinnt am Samstag gegen den Tabellenneunten 5:0.

Manuela Amstad traf in der 39. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Stans. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Stans stellte Leandra Schegg in Minute 71 her. Gina Niederberger baute in der 75. Minute die Führung für Stans weiter aus (3:0).

Stans erhöhte in der 77. Minute seine Führung durch Leandra Schegg weiter auf 4:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Anja Odermatt, die in der 85. Minute die Führung für Stans auf 5:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Defensive hat Stans in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.5 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 19 erzielten Toren Rang 3.

Die Abwehr von Adligenswil kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 16 Tore in sechs Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.7 Toren pro Spiel (Rang 9).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Stans. Das Team liegt mit 16 Punkten auf Rang 2. Für Stans ist es bereits der fünfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und dreimal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Stans ging unentschieden aus.

Stans bestreitet als nächstes auswärts das Spitzenspiel gegen das erstplatzierte Team SK Root. Die Partie findet am 14. Oktober statt (20.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Mit der Niederlage rückt Adligenswil in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit drei Punkten neu Platz 10. Adligenswil hat bisher einmal gewonnen und fünfmal verloren.

Adligenswil spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Luzern Frauen 2 (Platz 5). Diese Begegnung findet am 10. Oktober statt (16.00 Uhr, Löösch, Adligenswil).

Telegramm: SG Stans-Engelberg - FC Adligenswil 5:0 (1:0) - Eichli, Stans – Tore: 39. Manuela Amstad 1:0. 71. Leandra Schegg 2:0. 75. Gina Niederberger 3:0. 77. Leandra Schegg 4:0. 85. Anja Odermatt 5:0. – Stans: Leandra Litschi, Corina Fedier, Daniela Barmettler, Anja Odermatt, Eva Spieler, Angelina Leder, Lea Lenherr, Leandra Schegg, Manuela Amstad, Katrin Mathis, Gina Niederberger. – Adligenswil: Aline Ach, Vivienne Bucher, Alina Procacci, Milena Betschart, Ramona Imhof, Gina Rast, Marija Devic, Julia Küher, Alexandra Hirsiger, Noelja Bättig, Mirdita Ademi. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 2. Liga: FC Willisau - SC Nebikon 1:0, SG Stans-Engelberg - FC Adligenswil 5:0, Team Uri Frauen I - SK Root 1:2

Tabelle: 1. SK Root 6 Spiele/18 Punkte (22:6). 2. SG Stans-Engelberg 6/16 (19:3), 3. Team Uri Frauen I 6/15 (24:4), 4. FC Willisau 6/13 (14:10), 5. FC Luzern Frauen 2 5/8 (8:4), 6. FC Horw 5/6 (8:21), 7. Team Region Entlebuch 5/5 (6:14), 8. FC Küssnacht a/R 5/4 (5:15), 9. FC Kickers Luzern 5/3 (7:10), 10. FC Adligenswil 6/3 (5:16), 11. FC Lugano Femminile II 5/2 (5:11), 12. SC Nebikon 6/1 (6:15).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.10.2021 14:07 Uhr.