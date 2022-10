Frauen 2. Liga Deutlicher Pflichtsieg für Altdorf gegen Escholzmatt-Marbach Sieg für den Leader: Altdorf lässt am Sonntag zuhause beim 4:1 gegen Escholzmatt-Marbach (Rang 9) nichts anbrennen.

(chm)

Das Skore eröffnete Monika Mulle in der 16. Minute. Sie traf für Altdorf zum 1:0. Der Ausgleich für Escholzmatt-Marbach fiel in der 43. Minute (Leandra Limacher). Tamara Eller erzielte in der 67. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Altdorf.

Wiederum Tamara Eller erhöhte in der 77. Minute auf 3:1 für Altdorf. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Rachel Arnold in der 79. Minute, als sie für Altdorf zum 4:1 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.7 hat die Abwehr von Altdorf ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 24 erzielten Toren Rang 2.

Zahlreiche Gegentore sind für Escholzmatt-Marbach ein relativ häufiges Phänomen. Die total 26 Gegentore in neun Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.9 Toren pro Match (Rang 9).

Unverändert liegt Altdorf nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Das Team hat nach neun Spielen 23 Punkte auf dem Konto. Für Altdorf ist es bereits der siebte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat dreimal zuhause und viermal auswärts gewonnen. Zwei Spiele von Altdorf gingen unentschieden aus.

Für Altdorf geht es daheim gegen FC Horw (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am 16. April statt (14.00 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

Für Escholzmatt-Marbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit fünf Punkten auf Rang 9. Escholzmatt-Marbach hat bisher einmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Escholzmatt-Marbach auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team SK Root. Zu diesem Spiel kommt es am 16. April ( Uhr, Unterallmend, Root).

Telegramm: Team Uri Frauen I - Team Region Entlebuch 4:1 (1:1) - Pfaffenmatt, Erstfeld – Tore: 16. Monika Mulle 1:0. 43. Leandra Limacher 1:1. 67. Tamara Eller 2:1. 77. Tamara Eller 3:1. 79. Rachel Arnold 4:1. – Altdorf: Jasmin Müller, Alina Marty, Eliane Furger, Noreen Häfliger, Flavia Vanoli, Silvana Baumann, Svenja Arnold, Anita Arnold, Leonie Christen, Monika Mulle, Tamara Eller. – Escholzmatt-Marbach: Melanie Schmid, Michèle Bieri, Jana Bieri, Ramona Portmann, Selina Burri, Julia Wicki, Deborah Müller, Deborah Duss, Tabea Emmenegger, Lorena Theiler, Caroline Stalder. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

