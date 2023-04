2. Liga Deutlicher Pflichtsieg für Goldau gegen Obergeissenstein Goldau holt gegen Obergeissenstein zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellendritte gewinnt am Donnerstag gegen den Tabellenzehnten 4:1.

(chm)

Das Skore eröffnete Zeno Huser in der 3. Minute. Er traf für Goldau zum 1:0. Zwei Minuten dauerte es, ehe Zeno Huser erneut erfolgreich war. Er traf in der 5. Minute zum 2:0 für Goldau. Tobias Walker baute in der 34. Minute die Führung für Goldau weiter aus (3:0).

Aidan Uebelmann verkürzte in der 43. Minute den Rückstand von Obergeissenstein auf 1:3. Lukas Horath schoss das 4:1 (90. Minute) für Goldau und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Obergeissenstein erhielten Samuel Stalder (50.) und Aidan Uebelmann (56.) eine gelbe Karte. Goldau blieb ohne Karte.

Goldau hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 2.1 Tore pro Partie.

Keine Änderung in der Tabelle für Goldau: Mit 35 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Goldau hat bisher elfmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Goldau auf fremdem Terrain mit FC Sins I (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 15. April statt (18.00 Uhr, Sportanlage Letten, Sins).

Nach der Niederlage büsst Obergeissenstein einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 20 Punkten auf Rang 11. Für Obergeissenstein war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Obergeissenstein geht es in einem Heimspiel gegen FC Entlebuch (Platz 8) weiter. Die Partie findet am 15. April statt (18.00 Uhr, Wartegg, Luzern).

Telegramm: SC Goldau - SC Obergeissenstein 4:1 (3:1) - Sportplatz Tierpark, Goldau – Tore: 3. Zeno Huser 1:0. 5. Zeno Huser 2:0. 34. Tobias Walker 3:0. 43. Aidan Uebelmann 3:1. 90. Lukas Horath 4:1. – Goldau: Marco Steinegger, Philipp Ulrich, Luca Sommaruga, Carl Alois Gabriel Persson, Liridon Simoni, Besard Ademi, Dario Schelbert, Simon Schmid, Tobias Walker, Julet Ademi, Zeno Huser. – Obergeissenstein: Jonas Schrader, Marc Wattenberg, Lucas Caluori, Christian Mutter, Santiago Mozzatti, Reyneri Rodriguez Estrada, Miro Bassi, Samuel Stalder, Michael Stalder, David Komani, Aidan Uebelmann. – Verwarnungen: 50. Samuel Stalder, 56. Aidan Uebelmann.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.04.2023 01:05 Uhr.