3. Liga, Gruppe 3 Deutlicher Sieg für Altbüron-Grossdietwil gegen Sursee Sursee lag gegen Altbüron-Grossdietwil deutlich vorne, nämlich 2:0 (19. Minute) - und verlor dennoch. Altbüron-Grossdietwil feiert einen 6:2-Auswärtssieg.

(chm)

Durch Tore von Stefan Guedes Mendes (4.) und Ibrahim Terzimustafic (19.) ging Sursee bis in die 19. Minute mit 2:0 in Führung. Der Zwei-Tore-Vorsprung genügte aber nicht.

Dann begann die Zeit von Altbüron-Grossdietwil: Der Anschlusstreffer für Altbüron-Grossdietwil zum 1:2 kam in der 41. Minute. Verantwortlich dafür war Flavio Peter.

Gleichstand stellte Endrit Tarashaj durch seinen Treffer für Altbüron-Grossdietwil in der 49. Minute her. Per Penalty traf Liberat Gashi in der 64. Minute zur 3:2-Führung für Altbüron-Grossdietwil in der 79. Minute baute Eliess Rölli den Vorsprung für Altbüron-Grossdietwil auf zwei Tore aus (4:2).

Philipp Baumgartner baute in der 84. Minute die Führung für Altbüron-Grossdietwil weiter aus (5:2). Das letzte Tor der Partie erzielte Marcel Koller, der in der 87. Minute die Führung für Altbüron-Grossdietwil auf 6:2 ausbaute.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Sursee gab es gleich zwei rote Karten, und zwar für Kevin Brun (47.) und Henrique Luis Nielsen Pinto Da Silva (69.). Gelbe Karten sahen zudem Kevin Brun (40.), Henrique Luis Nielsen Pinto Da Silva (63.) und Ruben Lustenberger (81.). Gelbe Karten gab es bei Altbüron-Grossdietwil für Liberat Gashi (44.) und Eliess Rölli (89.).

Altbüron-Grossdietwil rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 19 Punkten liegt das Team auf Rang 8. Altbüron-Grossdietwil hat bisher fünfmal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Altbüron-Grossdietwil auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Grosswangen-Ettiswil. Zu diesem Spiel kommt es am 22. April (18.00 Uhr, Gutmoos, Grosswangen).

Für Sursee hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 23 Punkten auf Rang 5. Nach zwei Siegen in Serie verliert Sursee erstmals wieder. Sursee verlor zudem erstmals zuhause.

Sursee tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Zell an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 22. April statt (19.00 Uhr, Stadion Schlottermilch, Sursee).

Telegramm: FC Sursee - FC Altbüron-Grossdietwil 2:6 (2:1) - Stadion Schlottermilch, Sursee – Tore: 4. Stefan Guedes Mendes 1:0. 19. Ibrahim Terzimustafic 2:0. 41. Flavio Peter 2:1. 49. Endrit Tarashaj 2:2. 64. Liberat Gashi (Penalty) 2:3.79. Eliess Rölli 2:4. 84. Philipp Baumgartner 2:5. 87. Marcel Koller 2:6. – Sursee: Aurelio Schmid, Dario Roos, Emanuel Preni, Edi Nikollprenkaj, Ruben Lustenberger, Dario Buco, Kevin Brun, Sascha Rast, Ibrahim Terzimustafic, Henrique Luis Nielsen Pinto Da Silva, Stefan Guedes Mendes. – Altbüron-Grossdietwil: Yasin Bussmann, Lukas Imbach, Kilian Affentrager, Rouven Corti, Concorde Nyaminani, Andreas Hofer, Sandro Huwiler, Flavio Peter, Endrit Tarashaj, Marcel Koller, Liberat Gashi. – Verwarnungen: 40. Kevin Brun, 44. Liberat Gashi, 63. Henrique Luis Nielsen Pinto Da Silva, 81. Ruben Lustenberger, 89. Eliess Rölli – Ausschlüsse: 47. Kevin Brun, 69. Henrique Luis Nielsen Pinto Da Silva.

