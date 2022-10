3. Liga, Gruppe 1 Deutlicher Sieg für Baar gegen Muotathal Baar behielt im Spiel gegen Muotathal am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:1.

Das erste Tor der Partie fiel für Baar: Fatlum Sylejmani brachte seine Mannschaft in der 45. Minute 1:0 in Führung. Mit seinem Tor in der 49. Minute brachte Antonije Djakovic Baar mit zwei Treffern 2:0 in Führung. In der 74. Minute verwandelte Maurice Suter erfolgreich einen Elfmeter und brachte Muotathal so auf 1:2 heran.

Eren Gül erhöhte in der 77. Minute zur 3:1-Führung für Baar. Das letzte Tor der Partie erzielte Fatlum Sylejmani, der in der 87. Minute die Führung für Baar auf 4:1 ausbaute.

Bei Muotathal sah Silvan Schelbert (37.) die rote Karte. Gelbe Karten gab es keine. Bei Baar erhielten Gabriel Can (34.), Aurel Kelmendi (54.) und Damjan Veljkovic (74.) eine gelbe Karte.

Die Abwehr von Muotathal kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 2.9 Tore pro Partie (Rang 12).

Der Sieg bedeutet für Baar, dass das Team nicht mehr auf einem Abstiegsplatz liegt. Sieben Punkte bedeuten Rang 9. Das Team verbessert sich um zwei Plätze. Neu am Tabellenende liegt SC Buochs. Für Baar ist es der zweite Sieg in Serie. Baar konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Baar geht es auf fremdem Terrain gegen SC Cham IV (Platz 4) weiter. Die Partie findet am Freitag (7. Oktober) statt (20.00 Uhr, Eizmoos, Cham).

Muotathal liegt nach der Niederlage auf einem Abstiegsplatz. Sechs Punkte bedeuten Rang 11. Es verliert einen Platz. Nach zwei Siegen in Serie verliert Muotathal erstmals wieder.

Muotathal tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von Zug 94 II an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 8. Oktober statt (18.00 Uhr, Fussballplatz Widmen, Muotathal).

Telegramm: FC Baar 1 - FC Muotathal 4:1 (1:0) - Fussballanlage Lättich, Baar – Tore: 45. Fatlum Sylejmani 1:0. 49. Antonije Djakovic 2:0. 74. Maurice Suter (Penalty) 2:1.77. Eren Gül 3:1. 87. Fatlum Sylejmani 4:1. – Baar: Mihajlo Vuckovic, Diego Messina, Aurel Kelmendi, Damjan Veljkovic, Gabriel Can, Giordan Martino, Eren Gül, Antonije Djakovic, Emanuele Smilari, Fatlum Sylejmani, Leonard Rechi. – Muotathal: Andreas Betschart, Adrian Betschart, Marcel Betschart, Maurice Suter, Petrit Panxhaj, Andrin Bürgler, Nick Bürgler, Dominik Schelbert, Silvan Schelbert, Ivo Horat, Fabian Hediger. – Verwarnungen: 34. Gabriel Can, 54. Aurel Kelmendi, 74. Damjan Veljkovic – Ausschluss: 37. Silvan Schelbert.

