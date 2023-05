4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 6 Deutlicher Sieg für Gunzwil gegen Buttisholz Gunzwil gewinnt am Donnerstag auswärts gegen Buttisholz 4:1.

(chm)

Markus Barmettler eröffnete in der 27. Minute das Skore, als er für Gunzwil das 1:0 markierte. Es war ein Elfmeter. Mit einem weiteren Tor erhöhte Markus Barmettler für Gunzwil auf 2:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade fünf Minuten. Niels Dirken baute in der 41. Minute die Führung für Gunzwil weiter aus (3:0). Der Treffer fiel durch einen Elfmeter.

Dominik Jetishi (49. Minute) liess Buttisholz auf 1:3 herankommen. Simon Lisebach schoss das 4:1 (78. Minute) für Gunzwil und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Gunzwil erhielten Andy Wicky (66.) und Noël Stocker (93.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Buttisholz erhielt: Adrian Grüter (87.)

In seiner Gruppe hat Gunzwil den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 1.7 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach fünf Spielen, in denen die Offensive 10 Tore erzielte.

Gunzwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 2. Gunzwil hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Gunzwil spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Triengen 2 (Rang 8). Das Spiel findet am 3. Juni statt (18.00 Uhr, Schäracher, Triengen).

Durch die Niederlage taucht Buttisholz unter den Strich. Vier Punkte bedeuten Rang 7. Das Team verschlechtert sich um einen Platz. Buttisholz hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Buttisholz spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Sempach b (Platz 5). Diese Begegnung findet am 10. Juni statt (18.00 Uhr, Sportpark, Buttisholz).

Telegramm: FC Buttisholz - FC Gunzwil 1:4 (0:3) - Sportpark, Buttisholz – Tore: 27. Markus Barmettler (Penalty) 0:1.32. Markus Barmettler 0:2. 41. Niels Dirken (Penalty) 0:3.49. Dominik Jetishi 1:3. 78. Simon Lisebach 1:4. – Buttisholz: Yanick Suppiger, Christian Betschart, Dominik Jetishi, Léon Ziswiler, Gian Brunner, Marco Delacher, Manuel Grüter, Adrian Grüter, Robin Wäfler, Nils Brunner, Roland Widmer. – Gunzwil: Andrin Bättig, Dario Schumacher, Erich Fallegger, Lukas Troxler, Niels Dirken, Noël Stocker, Jan Fankhauser, Janis Stocker, Jonas Herzog, Markus Barmettler, Luca Stirnemann. – Verwarnungen: 66. Andy Wicky, 87. Adrian Grüter, 93. Noël Stocker.

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.05.2023 23:06 Uhr.