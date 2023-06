4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 2 Deutlicher Sieg für Horw gegen Olympique Lucerne Horw gewinnt am Sonntag zuhause gegen Olympique Lucerne 5:0.

(chm)

In der 11. Minute schoss Daniel Vögtli Horw mittels Elfmeter in Führung (1:0). Luca Stocker erhöhte in der 21. Minute zur 2:0-Führung für Horw. Marco Wyss baute in der 39. Minute die Führung für Horw weiter aus (3:0).

Luca Stocker baute in der 70. Minute die Führung für Horw weiter aus (4:0). Daniel Vögtli schoss das 5:0 (75. Minute) für Horw und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Claudio Romano von Olympique Lucerne erhielt in der 84. Minute die gelbe Karte.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.6 hat die Abwehr von Horw ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 25 erzielten Toren Rang 1.

Zahlreiche Gegentore sind für Olympique Lucerne ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 21 Tore in acht Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.6 Toren pro Spiel (Rang 7).

Horw liegt dank dem Sieg neu an der Tabellenspitze. Nach acht Spielen hat das Team 20 Punkte. Es macht einen Platz gut. Für Horw ist es bereits der sechste Sieg der laufenden Saison. Das Team hat viermal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Zwei Spiele von Horw gingen unentschieden aus.

Im nächsten Spiel trifft Horw auf fremdem Terrain auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Alpnach b. Die Partie findet am 17. Juni statt (18.00 Uhr, Städerried, Alpnachstad).

Für Olympique Lucerne hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 4. Olympique Lucerne hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Olympique Lucerne tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von SC Obergeissenstein an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 17. Juni (18.00 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Telegramm: FC Horw - Olympique Lucerne 5:0 (3:0) - Seefeld, Horw – Tore: 11. Daniel Vögtli (Penalty) 1:0.21. Luca Stocker 2:0. 39. Marco Wyss 3:0. 70. Luca Stocker 4:0. 75. Daniel Vögtli 5:0. – Horw: Michael Stocker, Dario Feer, Lukas Kappeler, Joel Brun, Livio Mühlebach, Daniel Vögtli, Alain Studer, Janick Roth, Marco Wyss, Florian Lötscher, Luca Stocker. – Olympique Lucerne: Michael Rieder, Leandro Camoesa Correira, Astrit Nikaj, Dardan Abazi, Yousry Shafik, Omar Essakhi, Alessandro Guida, Giuliano Hediger, Ivan Paic, Adrijan Ahmetaj, Hazir Arifaj. – Verwarnungen: 84. Claudio Romano.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.06.2023 03:25 Uhr.