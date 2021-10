3. Liga, Gruppe 1 Deutlicher Sieg für Küssnacht a/R gegen Hünenberg Küssnacht a/R behielt im Spiel gegen Hünenberg am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Küssnacht a/R: Michael Stadler brachte seine Mannschaft in der 45. Minute 1:0 in Führung. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 52, als Vitor Hugo Pereira Matos für Hünenberg erfolgreich war. In der 76. Minute gelang Antonio Linares Jimenez der Führungstreffer zum 2:1 für Küssnacht a/R.

In der 81. Minute baute Roberto Tarzia den Vorsprung für Küssnacht a/R auf zwei Tore aus (3:1). Das letzte Tor der Partie erzielte Antonio Linares Jimenez, der in der 90. Minute die Führung für Küssnacht a/R auf 4:1 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In seiner Gruppe hat Küssnacht a/R den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 25 Tore in neun Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.8 Toren pro Spiel.

Küssnacht a/R machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 16 Punkten auf Rang 4. Küssnacht a/R hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Küssnacht a/R daheim mit FC Meggen (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 24. Oktober (16.00 Uhr, Luterbach, Küssnacht a/R).

Für Hünenberg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 9. Für Hünenberg war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Hünenberg tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Baar 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 24. Oktober statt (17.00 Uhr, Fussballanlage Lättich, Baar).

Telegramm: FC Küssnacht a/R 1 - FC Hünenberg I 4:1 (1:0) - Luterbach, Küssnacht a/R – Tore: 45. Michael Stadler 1:0. 52. Vitor Hugo Pereira Matos 1:1. 76. Antonio Linares Jimenez 2:1. 81. Roberto Tarzia 3:1. 90. Antonio Linares Jimenez 4:1. – Küssnacht a/R: Sandro Janner, Sebastian Tschupp, Lars Zimmermann, Elias Ulrich, Adin Pasalic, Joel Lieb, Michael Stadler, Nicola Landolt, Kilian Horat, Roberto Tarzia, Antonio Linares Jimenez. – Hünenberg: Adrian Schelbert, Dominik Rüegg, Enis Etemi, Eloy Manuel Aneas Barrios, Mario Bosnjak, Gjejson Ndrecaj, Vitor Hugo Pereira Matos, Elmir Softic, Sandro Burkhardt, Dario Burkhardt, Ümit Celik. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: SC Cham IV - FC Ibach II 2:1, FC Küssnacht a/R 1 - FC Hünenberg I 4:1, Zug 94 II - SC Steinhausen 2:3, ESC Erstfeld - FC Muotathal 2:1, FC Sursee - FC Baar 1 1:3

Tabelle: 1. FC Baar 1 9 Spiele/20 Punkte (23:15). 2. ESC Erstfeld 9/19 (27:15), 3. Zug 94 II 9/19 (17:9), 4. FC Küssnacht a/R 1 9/16 (25:19), 5. SC Steinhausen 9/16 (23:19), 6. SC Schwyz 8/13 (20:15), 7. FC Sursee 9/13 (20:23), 8. FC Ibach II 9/13 (16:18), 9. FC Hünenberg I 9/10 (15:18), 10. FC Muotathal 9/7 (15:22), 11. FC Meggen 8/4 (16:22), 12. SC Cham IV 9/3 (8:30).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2021 03:45 Uhr.