3. Liga, Gruppe 1 Deutlicher Sieg für Muotathal gegen Buochs Sieg für Muotathal: Gegen Buochs gewinnt das Team am Samstag auswärts 3:0.

(chm)

Sämtliche drei Tore für Muotathal fielen in nur 17 Minuten: Marco Betschart erzielte in der 45. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Muotathal. Fabian Schuler sorgte in der 46. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Muotathal. Das letzte Tor der Partie erzielte Ivo Horat, der in der 62. Minute die Führung für Muotathal auf 3:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Zahlreiche Gegentore sind für Buochs ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 55 Tore in 17 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.2 Toren pro Spiel (Rang 12).

Keine Änderung in der Tabelle für Muotathal: Das Team liegt mit 17 Punkten auf Rang 10. Muotathal hat bisher fünfmal gewonnen, zehnmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Muotathal spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Baar 1 (Platz 7). Diese Begegnung findet am 30. April statt (14.30 Uhr, Fussballplatz Widmen, Muotathal).

Buochs verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Buochs hat bisher noch nie gewonnen. Viermal spielte das Team unentschieden. 13 Spiele gingen verloren.

Für Buochs geht es auf fremdem Terrain gegen SC Cham IV (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am 30. April statt (14.00 Uhr, Eizmoos, Cham).

Telegramm: SC Buochs - FC Muotathal 0:3 (0:1) - Seefeld, Buochs – Tore: 45. Marco Betschart 0:1. 46. Fabian Schuler 0:2. 62. Ivo Horat 0:3. – Buochs: Filip Momcilov, Nils Trautmann, Martin Agner, Fabian Niederberger, Maurice Engelberger, Noel Baumann, Niklas Bissig, Marco Ignatov, Lauro Baumgartner, Dursum Music, Nicolas Wälchli. – Muotathal: Sven Gwerder, Adrian Betschart, Petrit Panxhaj, Sergio Gwerder, Fabian Schuler, Marco Gwerder, Nick Bürgler, Marco Betschart, Patrick Heinzer, Ivo Horat, Silvan Schelbert. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.04.2023 22:12 Uhr.