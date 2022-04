Frauen 2. Liga Deutlicher Sieg für Nebikon gegen Escholzmatt-Marbach Nebikon gewinnt am Donnerstag zuhause gegen Escholzmatt-Marbach 4:0.

(chm)

Pia Bucher traf in der 35. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Nebikon. Chantal Hodel sorgte in der 74. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Nebikon. Angela Tschopp baute in der 80. Minute die Führung für Nebikon weiter aus (3:0). Sarah Imboden schoss das 4:0 (86. Minute) für Nebikon und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Nebikon eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.5 pro Spiel. Das bedeutet, dass Nebikon die sechstbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 11 mit durchschnittlich 3.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Escholzmatt-Marbach kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 37 Tore in 13 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.8 Toren pro Spiel (Rang 9).

Mit dem Sieg liegt Nebikon neu nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Acht Punkte bedeuten Rang 11. Das Team verbessert sich um einen Platz. Neu am Tabellenende liegt FC Adligenswil. Nebikon hat bisher zweimal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Nebikon konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Nebikon spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Horw (Platz 7). Das Spiel findet am Dienstag (19. April) statt (20.15 Uhr, Stämpfel, Nebikon).

Nach der Niederlage büsst Escholzmatt-Marbach einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit elf Punkten auf Rang 9. Escholzmatt-Marbach hat bisher dreimal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Escholzmatt-Marbach in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team Team Uri Frauen I. Die Partie findet am 24. April statt (16.00 Uhr, Moosmättili, Schüpfheim).

Telegramm: SC Nebikon - Team Region Entlebuch 4:0 (1:0) - Stämpfel, Nebikon – Tore: 35. Pia Bucher 1:0. 74. Chantal Hodel 2:0. 80. Angela Tschopp 3:0. 86. Sarah Imboden 4:0. – Nebikon: Eveline Sägesser, Jasmin Häller, Sonja Bucher, Ilona Bosoppi, Lisa Hammelbacher, Janine Zurfluh, Lia Glanzmann, Chantal Hodel, Francine Salamin, Pia Bucher, Angela Tschopp. – Escholzmatt-Marbach: Chantal Pfulg, Melanie Schmid, Elena Röösli, Tamara Emmenegger, Jana Bieri, Selina Burri, Deborah Müller, Lorena Theiler, Tabea Emmenegger, Rebekka Studer, Deborah Duss. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

