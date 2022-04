3. Liga, Gruppe 3 Deutlicher Sieg für Nottwil gegen Reiden Nottwil gewinnt am Dienstag zuhause gegen Reiden 5:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Nottwil: Nico Hodel brachte seine Mannschaft in der 20. Minute 1:0 in Führung. Zum Ausgleich für Reiden traf Mark Dedaj in der 47. Minute. Michael Peter traf in der 48. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Nottwil.

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 52, als Mark Dedaj für Reiden erfolgreich war. Nico Hodel erzielte in der 57. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Nottwil. Joel Burkhardt sorgte in der 81. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für Nottwil. Das letzte Tor der Partie erzielte Michael Peter, der in der 89. Minute die Führung für Nottwil auf 5:2 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Nottwil für Pascal Bühlmann (51.) und Arian Bislimi (59.). Für Reiden gab es keine Karte.

Dass Nottwil gleich fünf Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 17 Spielen 1.8 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Nottwil die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 8 mit durchschnittlich 2.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Nottwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 24 Punkten auf Rang 6. Nottwil hat bisher siebenmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Nottwil in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Dagmersellen (Platz 5) zu tun. Das Spiel findet am Samstag (30. April) statt (17.00 Uhr, Sportplatz Bühlwäldli, Nottwil).

Mit der Niederlage rückt Reiden in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 22 Punkten neu Platz 7. Reiden hat bisher siebenmal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Reiden tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Buttisholz an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am Samstag (30. April) statt (17.00 Uhr, Kleinfeld, Reiden).

Telegramm: FC Nottwil - SC Reiden 5:2 (1:0) - Sportplatz Bühlwäldli, Nottwil – Tore: 20. Nico Hodel 1:0. 47. Mark Dedaj 1:1. 48. Michael Peter 2:1. 52. Mark Dedaj 2:2. 57. Nico Hodel 3:2. 81. Joel Burkhardt 4:2. 89. Michael Peter 5:2. – Nottwil: Colin Thijs, David Renggli, Thibault Jufer, Cyril Egli, Pascal Bühlmann, Nico Hodel, Arian Bislimi, Joel Burkhardt, Louis Willimann, Nico Blöchliger, Michael Peter. – Reiden: Severin Steiner, Simon Planzer, Benjamin Koch, Kevin Schmid, Emanuel Berisa, Andrin Fumagalli, Lorenzo Dantas Cardoso, Linus Glanzmann, Endrit Rexhepi, Mark Dedaj, Domenico Gervasio. – Verwarnungen: 51. Pascal Bühlmann, 59. Arian Bislimi.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.04.2022 08:55 Uhr.