4. Liga, Gruppe 4 Deutlicher Sieg für Obergeissenstein gegen Eschenbach Sieg für Obergeissenstein: Gegen Eschenbach gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:0.

In der 43. Minute war es an Lukas Arnold, Obergeissenstein 1:0 in Führung zu bringen. Philipp Kalbermatter erhöhte in der 55. Minute zur 2:0-Führung für Obergeissenstein. Mit einem weiteren Tor erhöhte Philipp Kalbermatter für Obergeissenstein auf 3:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade drei Minuten.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Obergeissenstein hat bislang häufig überzeugt: In vier Spielen hat sie total 11 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.8 Toren pro Partie entspricht. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Eschenbach kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.2 (Rang 8).

In der Tabelle verbessert sich Obergeissenstein von Rang 5 auf 4. Das Team hat sieben Punkte. Obergeissenstein hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt. Obergeissenstein siegte zudem erstmals auswärts.

Im nächsten Spiel kriegt es Obergeissenstein in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Littau II (Platz 5) zu tun. Das Spiel findet am 26. September statt (13.00 Uhr, Ruopigen, Littau).

In der Tabelle liegt Eschenbach weiterhin auf Rang 8. Das Team hat zwei Punkte. Eschenbach hat bisher noch nie gewonnen. Zweimal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Eschenbach trifft im nächsten Spiel daheim auf Luzerner SC (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 26. September statt (14.00 Uhr, Weiherhus, Eschenbach).

Telegramm: SC Obergeissenstein - FC Eschenbach III 3:0 (1:0) - Wartegg, Luzern – Tore: 43. Lukas Arnold 1:0. 55. Philipp Kalbermatter 2:0. 58. Philipp Kalbermatter 3:0. – Obergeissenstein: Kilian Zeder, Ashan Irantha Fernando, Luca Rast, Lukas Wüest, Mauro Paci, Till Moser, Michael Lustenberger, Piro Illi, Vivian Furrer, André Bussmann, Lukas Arnold. – Eschenbach: Manuel Winiger, Sandro Sigrist, Michael Müller, Chris Gehrig, Pascal Gärtner, Patrick Felder, Maik Bucher, Thomas Kaech, Sandro Honauer, Kevin Streuli, Beat Saner. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: SC Obergeissenstein - FC Eschenbach III 3:0, FC Emmenbrücke II - Hildisrieder SV 2:2

Tabelle: 1. SC Emmen a 4 Spiele/10 Punkte (17:7). 2. Hildisrieder SV 4/8 (19:5), 3. FC Rothenburg 3/7 (8:4), 4. SC Obergeissenstein 4/7 (11:2), 5. FC Littau II 3/6 (12:7), 6. FC Emmenbrücke II 4/5 (10:8), 7. FC Malters 4/3 (5:12), 8. FC Eschenbach III 4/2 (5:13), 9. FC Südstern b 3/1 (1:19), 10. Luzerner SC 3/0 (4:15).

