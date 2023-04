4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 3 Deutlicher Sieg für Triengen gegen Emmenbrücke – Doncho Bozhinov mit drei Toren Triengen gewinnt am Samstag zuhause gegen Emmenbrücke 12:1.

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Triengen über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren acht. Zur Halbzeitpause war das Team 4:1 in Führung gelegen.

Emmenbrücke war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 40. Minute zum zwischenzeitlichen 1:3.

Matchwinner für Triengen war Doncho Bozhinov, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Triengen waren: Pedro Zinga (2 Treffer), Yanick Fischer (1 Treffer), Marco Clemente (1 Treffer), Marco Bianchini (1 Treffer), Lirim Rudaj (1 Treffer), Joel Sommerhalder (1 Treffer) und Joel Roos (1 Treffe.) ein Tor für Triengen war ein Eigentor des Gegners. Einziger Torschütze für Emmenbrücke war: Taulant Shaqiri (1 Treffer).

Gelbe Karten gab es bei Emmenbrücke für Selim Deva (25.), Enis Berisha (34.) und Gentrit Haxhnikaj (59.). Eine Verwarnung gab es für Triengen, nämlich für Nicola Häfliger (78.).

Triengen liegt nach Spiel 2 auf Rang 1. Triengen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Knutwil (Platz 5). Das Spiel findet am 28. April statt (20.00 Uhr, FC Knutwil, Knutwil).

In der Tabelle steht Emmenbrücke nach dem zweiten Spiel auf Rang 10. Im nächsten Spiel kriegt es Emmenbrücke in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team SC Nebikon. Zu diesem Spiel kommt es am 2. Mai (20.45 Uhr, Sportanlage Gersag, Emmenbrücke).

Telegramm: FC Triengen 1 - FC Emmenbrücke II 12:1 (4:1) - Schäracher, Triengen – Tore: 14. Yanick Fischer 1:0. 30. Marco Clemente 2:0. 34. Joel Roos (Penalty) 3:0.40. Taulant Shaqiri 3:1. 42. Pedro Zinga (Penalty) 4:1.47. Eigentor (Lopes Coelho Tiago) 5:1.56. Pedro Zinga 6:1. 62. Doncho Bozhinov 7:1. 76. Doncho Bozhinov 8:1. 78. Joel Sommerhalder 9:1. 81. Doncho Bozhinov 10:1. 89. Marco Bianchini 11:1. 91. Lirim Rudaj 12:1. – Triengen: Daniel Mestre Guerreiro, Dario Riesen, Joel Roos, Cyrill Földes, Joel Righetti, Marco Clemente, Yanick Fischer, Lirim Rudaj, Lukas Arnold, Mario Baumann, Pedro Zinga. – Emmenbrücke: Edmond Palushi, Enis Berisha, Aleks Vukovic, Lopes Coelho Tiago, Selim Deva, Raul Merino, Manuel Keiser, Livio Saccardo, Armend Berisha, Yannic Aregger, Jasin Jasiqi. – Verwarnungen: 25. Selim Deva, 34. Enis Berisha, 59. Gentrit Haxhnikaj, 78. Nicola Häfliger.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.04.2023 22:33 Uhr.