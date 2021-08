4. Liga, Gruppe 1 Deutlicher Sieg im ersten Spiel für Küssnacht a/R gegen Root Im ersten Spiel der neuen Saison gewinnt Küssnacht a/R auswärts gegen Root 3:0.

(chm)

In der 19. Minute war es an Sebastian Otto, Küssnacht a/R 1:0 in Führung zu bringen. Mit seinem Tor in der 53. Minute brachte Nico Janser Küssnacht a/R mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Das letzte Tor der Partie erzielte Paul Qupi, der in der 82. Minute die Führung für Küssnacht a/R auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Root für Roland Schnider (45.), Arno Kost (55.) und Finn Schürmann (67.). Für Küssnacht a/R gab es keine Karte.

Nach dem ersten Spiel steht Küssnacht a/R auf dem dritten Rang. Küssnacht a/R spielt zum nächsten Mal auswärts gegen Zug 94 III. Diese Begegnung findet am 29. August statt (15.00 Uhr, Herti Allmend, Zug).

Root liegt nach Spiel 1 auf Rang 9. Für Root geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Baar 2 weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 29. August (15.30 Uhr, Fussballanlage Lättich, Baar).

Telegramm: SK Root - FC Küssnacht a/R Team Rigi 0:3 (0:1) - Unterallmend, Root – Tore: 19. Sebastian Otto 0:1. 53. Nico Janser 0:2. 82. Paul Qupi 0:3. – Root: Dario Bühler, Denis Tahirsylaj, Patrick Funk, Roland Schnider, Robin Krummenacher, Franco Ineichen, Raphael Knüsel, Stephan Wigger, Arno Kost, Jaél Gosswiler, Matheus Santos De Oliveira. – Küssnacht a/R: Adis Kahrimanovic, Reto Küng, Simon Ulrich, Samed Elkaz, Francesco Chilla, Dylan Ayrton Cernadela Pires, Angelo Marty, Andrea Petruccelli, Fatbardh Balaj, Biniam Tesfagergish, Sebastian Otto. – Verwarnungen: 45. Roland Schnider, 55. Arno Kost, 67. Finn Schürmann.

Tabelle: 1. FC Dietwil 1 Spiel/3 Punkte (5:1). 2. FC Hünenberg III 1/3 (4:1), 3. FC Küssnacht a/R Team Rigi 1/3 (3:0), 4. FC Sins 1/3 (2:0), 5. Zug 94 III 1/1 (3:3), 6. SC Goldau II 1/1 (3:3), 7. FC Baar 2 1/0 (0:2), 8. FC Perlen-Buchrain 1/0 (1:4), 9. SK Root 1/0 (0:3), 10. FC Südstern a 1/0 (1:5).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des IFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.08.2021 00:20 Uhr.