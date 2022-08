3. Liga, Gruppe 3 Deutlicher Sieg im ersten Spiel für Nottwil gegen Wauwil Nottwil bezwingt im ersten Spiel der neuen Saison Wauwil auswärts mit 3:0

(chm)

Das erste Tor für Nottwil fiel in der 34 Minute (Thibault Jufer). Den Sieg sicherte sich das Team in der Schlussphase: Nottwil baute die Führung in der 82. Minute (Louis Muff) weiter aus (2:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Michael Peter, der in der 87. Minute die Führung für Nottwil auf 3:0 ausbaute.

Bei Nottwil erhielten Nico Blöchliger (60.) und Arno Wildi (70.) eine gelbe Karte. Bei Wauwil erhielten Noah Tschopp (33.) und Pedro Da Silva Macedo (90.) eine gelbe Karte.

In der Tabelle steht Nottwil nach dem ersten Spiel auf Rang 1. Nottwil spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Buttisholz (Platz 6). Die Partie findet am 27. August statt (18.00 Uhr, Sportpark, Buttisholz).

Nach dem ersten Spiel steht Wauwil auf dem elften Rang. Mit dem viertplatzierten FC Sursee kriegt es Wauwil als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 27. August statt (18.00 Uhr, Sport).

Telegramm: FC Wauwil-Egolzwil - FC Nottwil 0:3 (0:1) - Sport – Tore: 34. Thibault Jufer 0:1. 82. Louis Muff 0:2. 87. Michael Peter 0:3. – Wauwil: Claudio Enz, Pedro Da Silva Macedo, Sven Vonarburg, Noah Tschopp, Lukas Achermann, Miroslav Marjanovic, Leke Dushi, Yanik Vonarbrug, Tiago Alexandre Da Silva Marracho, Manuel Monzee, Vladislav Stojanovic. – Nottwil: Colin Thijs, David Renggli, Thibault Jufer, Michael Felder, Arno Wildi, Nicola Lichtsteiner, Joel Burkhardt, Nico Blöchliger, Nicolas Stephan, Robin Schnider, Jarno Ineichen. – Verwarnungen: 33. Noah Tschopp, 60. Nico Blöchliger, 70. Arno Wildi, 90. Pedro Da Silva Macedo.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2022 00:26 Uhr.