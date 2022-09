4. Liga, Gruppe 2 Dietwil setzt Siegesserie auch gegen Rotkreuz fort – Aulon Ramadani trifft zum Sieg Dietwil setzt seine Siegesserie auch gegen Rotkreuz fort. Das 3:2 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Die Entscheidung fiel in der 60. Minute, als Aulon Ramadani den Treffer zum 3:2 für Dietwil erzielte.

Zum Auftakt der Partie hatte Semir Sinani sein Team in der 2. Minute in Führung geschossen. Roland Preka glich in der 30. Minute für Dietwil aus. Es hiess 1:1. der gleiche Roland Preka war auch gleich für den Führungstreffer zum 2:1 für Dietwil verantwortlich. Er traf erneut in der 38. Spielminute. Gleichstand stellte Jasin Rexhepi durch seinen Treffer für Rotkreuz in der 50. Minute her.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Dietwil sah Vincent Bär (81.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Selim Issa (18.), Vincent Bär (64.) und Fabijan Radic (92.). Bei Rotkreuz sah Artan Dauti (83.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Semir Sinani (25.), Jasin Rexhepi (58.) und Besart Murina (83.).

Die Offensive von Dietwil hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 6.3 Mal pro Spiel. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Rotkreuz ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3.3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 8).

Dietwil liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 1. Das Team hat neun Punkte. Dietwil hat bisher immer gewonnen, nämlich dreimal.

Im nächsten Spiel trifft Dietwil auf fremdem Terrain auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das siebtplatzierte SC Cham III. Das Spiel findet am 10. September statt (19.15 Uhr, Eizmoos, Cham).

In der Tabelle liegt Rotkreuz weiterhin auf Rang 9. Das Team hat einen Punkt. Für Rotkreuz war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Rotkreuz trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Hünenberg III (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 9. September statt (20.15 Uhr, Ehret, Hünenberg).

Telegramm: FC Rotkreuz III - FC Dietwil 2:3 (1:2) - Sportpark/Dorfmatt Rotkreuz, Rotkreuz – Tore: 2. Semir Sinani 1:0. 30. Roland Preka 1:1. 38. Roland Preka 1:2. 50. Jasin Rexhepi 2:2. 60. Aulon Ramadani 2:3. – Rotkreuz: Laurent Canaj, Erion Zukaj, Artan Dauti, Besart Murina, Valon Kolonja, Granit Tahiraj, Jasin Rexhepi, Albert Kaba, Alessandro Manuel Valadares, Besmir Murina, Semir Sinani. – Dietwil: Jory Sjardijn, Vincent Bär, Lucas José Da Cunha Rocha, Noah Bucher, Mateo Cosic, Ardi Bekiri, Francisco Goncalves Lopes, Nico Wyss, Roland Preka, Ilir Mani, Selim Issa. – Verwarnungen: 18. Selim Issa, 25. Semir Sinani, 58. Jasin Rexhepi, 64. Vincent Bär, 83. Besart Murina, 92. Fabijan Radic – Ausschlüsse: 81. Vincent Bär, 83. Artan Dauti.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2022 21:26 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.