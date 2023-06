4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 1 Dietwil verliert gegen Seriensieger Perlen Perlen setzt seine Siegesserie auch gegen Dietwil fort. Das 3:0 auswärts am Samstag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Serie.

Mirand Berisha traf in der 6. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Perlen. In der 28. Minute baute Edmond Basha den Vorsprung für Perlen auf zwei Tore aus (2:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Mirand Berisha, der in der 92. Minute die Führung für Perlen auf 3:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Perlen hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.7 Mal pro Spiel. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Perlen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 18 Punkten auf Rang 2. Für Perlen ist es der fünfte Sieg in Serie.

Perlen spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: Weggiser SC (Rang 9). Diese Begegnung findet am 10. Juni statt (20.00 Uhr, Hinterleisibach, Buchrain).

Mit der Niederlage rückt Dietwil in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sieben Punkten neu Platz 8. Nach zwei Siegen in Serie verliert Dietwil erstmals wieder. Dietwil verlor zudem erstmals zuhause.

Auf Dietwil wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das siebtplatzierte Team SC Steinhausen, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 10. Juni statt (19.30 Uhr, Eschfeld, Steinhausen).

Telegramm: FC Dietwil - FC Perlen-Buchrain 0:3 (0:2) - Schadhölzli, Dietwil – Tore: 6. Mirand Berisha 0:1. 28. Edmond Basha 0:2. 92. Mirand Berisha 0:3. – Dietwil: Jory Sjardijn, Ardi Bekiri, Andrin Sjardijn, Mateo Cosic, Noah Bucher, Vincent Bär, Francisco Goncalves Lopes, Ricardo Rocha De Oliveira, Roland Preka, Mazlum Beran, Ilir Mani. – Perlen: Dominic Gehrig, Patrick Schuler, Markus Felder, Adrian Basha, Renato Schenkel, Leotrim Nesimi, Raphael Lang, Velat Dere, Edmond Basha, Dominik Märki, Mirand Berisha. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 1:

