3. Liga, Gruppe 2 Dominic Schilling führt Horw mit drei Toren zum Sieg gegen Olympique Lucerne Sieg für den Leader: Horw lässt am Samstag auswärts beim 10:2 gegen Olympique Lucerne (Rang 12) nichts anbrennen.

(chm)

Olympique Lucerne war einmal in Führung, und zwar in der 25. Minute, als Fabio Ehrat zum Zwischenstand von 2:1 traf. Der Ausgleich für Horw fiel in der 35. Minute (Daniel Blum).

Danach drehte Horw auf. Das Team schoss ab der 40. Minute noch acht weitere Tore, während Olympique Lucerne kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 10:2.

Matchwinner für Horw war Dominic Schilling, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Horw waren: Timo Schmid (2 Treffer), Daniel Blum (2 Treffer), Leandro Bezzola (1 Treffer), Janick Roth (1 Treffer) und Dino Fischer (1 Treffe.) die Torschützen für Olympique Lucerne waren: Selim Deva und Fabio Ehrat.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Gruppe ist Horw in der Defensive wie auch in der Offensive Spitze. Das Team schiesst am meisten Tore und kassiert die wenigsten. Durchschnittlich trifft die Offensive 4.9 Mal pro Partie.

Zahlreiche Gegentore sind für Olympique Lucerne ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 41 Tore in acht Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 5.1 Toren pro Spiel (Rang 12).

Horw verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach acht Spielen bei 22 Punkten. Horw hat bisher siebenmal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Horw in einem Heimspiel mit FC Hitzkirch (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (14. Oktober) (20.15 Uhr, Seefeld, Horw).

Olympique Lucerne verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Olympique Lucerne muss bereits die achte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Viermal verlor Olympique Lucerne zuhause und viermal auswärts.

Für Olympique Lucerne geht es auswärts gegen SK Root (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 17. Oktober statt (15.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Telegramm: Olympique Lucerne - FC Horw 2:10 (2:4) - Sportanlagen Allmend, Luzern – Tore: 5. Dominic Schilling 0:1. 15. Selim Deva 1:1. 25. Fabio Ehrat 2:1. 35. Daniel Blum 2:2. 40. Dino Fischer 2:3. 45. Dominic Schilling 2:4. 50. Dominic Schilling 2:5. 55. Leandro Bezzola 2:6. 60. Daniel Blum 2:7. 65. Timo Schmid 2:8. 75. Timo Schmid 2:9. 88. Janick Roth 2:10. – Olympique Lucerne: Kevin Marty, Rodi Simsek, Ivo Fuchs, Ardi Bekiri, Selim Deva, Mateo Cosic, Fabio Ehrat, Omar Essakhi, Nico Kurth, Astrit Nikaj, Ivan Paic. – Horw: Dario Ravarotto, Marco Mangold, David Von Holzen, Dino Fischer, Sandro Leyers, Adrian Vögtli, Marco Kistler, Daniel Blum, Dominic Schilling, Leandro Bezzola, Jason Fuhrer. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Hergiswil II - FC Ebikon I 0:2, FC Gunzwil - SK Root 3:2, FC Hitzkirch - FC Malters 1:3, FC Adligenswil - SC Buochs 5:1, Olympique Lucerne - FC Horw 2:10, FC Kickers Luzern - SC Kriens U23 2:4

Tabelle: 1. FC Horw 8 Spiele/22 Punkte (39:4). 2. FC Gunzwil 8/19 (18:12), 3. FC Malters 8/18 (22:14), 4. FC Kickers Luzern 8/15 (15:12), 5. FC Ebikon I 8/15 (16:10), 6. FC Adligenswil 8/14 (26:13), 7. SC Kriens U23 8/12 (18:15), 8. SK Root 8/9 (14:22), 9. FC Hergiswil II 8/7 (9:16), 10. SC Buochs 8/6 (12:26), 11. FC Hitzkirch 8/4 (6:21), 12. Olympique Lucerne 8/0 (11:41).

