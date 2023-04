3. Liga, Gruppe 2 Ebikon bezwingt Adligenswil – Noah Schurtenberger trifft spät zum Sieg Ebikon behielt im Spiel gegen Adligenswil am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

(chm)

Ebikon geriet zunächst in Rückstand, als Moritz Hirt in der 46. Minute die zwischenzeitliche Führung für Adligenswil gelang. In der 70. Minute glich Ebikon jedoch aus und ging in der 87. Minute in Führung. Torschützen waren Burhan Dugan und Noah Schurtenberger.

Bei Ebikon erhielten Burhan Dugan (31.), Thanushan Vijayarajah (33.) und José Luis Da Silva Pereira (82.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Adligenswil, nämlich für Aurelio Marbach (69.).

Die Tabellensituation bleibt für Ebikon unverändert. Das Team liegt mit 21 Punkten auf Rang 8. Ebikon hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Ebikon spielt zum nächsten Mal auswärts gegen SK Root (Platz 11). Zu diesem Spiel kommt es am 30. April (15.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Adligenswil verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Adligenswil war es bereits die neunte Niederlage in Serie.

Für Adligenswil geht es zuhause gegen FC Südstern (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 29. April (18.00 Uhr, Löösch, Adligenswil).

Telegramm: FC Ebikon I - FC Adligenswil 2:1 (0:0) - Risch, Ebikon – Tore: 46. Moritz Hirt 0:1. 70. Burhan Dugan 1:1. 87. Noah Schurtenberger 2:1. – Ebikon: Dario Ravarotto, Thanushan Vijayarajah, José Luis Da Silva Pereira, Manuel Troxler, Filipe Rodrigues Almeida, Diogo Da Fonte Pais, Noah Schurtenberger, Renato Roth, Manuel Ordonez, Eloy Manuel Aneas Barrios, Burhan Dugan. – Adligenswil: Dominic Sieber, Raphael Gutzwiller, Reto Mattmann, Oliver Abbà, Aurelio Marbach, Magnum Paulino Pereira, Dominique Lottenbach, Luca Ravarotto, Moritz Hirt, Philipp Hoffmann, Jamie Kidel. – Verwarnungen: 31. Burhan Dugan, 33. Thanushan Vijayarajah, 69. Aurelio Marbach, 82. José Luis Da Silva Pereira.

