4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 2 Ebikon bezwingt Alpnach – Siegtreffer durch Carlo Cocco Ebikon gewinnt am Samstag zuhause gegen Alpnach 2:1.

Zunächst musste Ebikon einen Rückstand hinnehmen: In der 9. Minute traf Ebenezer Echaw Eyong für Alpnach zum 1:0. Ebikon drehte aber das Spiel innerhalb von sechs Minuten. Zuerst erzielte Ronny Portmann (30.) den Ausgleich. Carlo Cocco schoss kurz darauf das Siegtor zum 2:1 für Ebikon.

Gelbe Karten gab es bei Alpnach für Marko Kobas (49.), Carlos Filipe Da Costa Fernandes (83.) und Filipe José Sousa Nogueira (95.). Gelbe Karten gab es bei Ebikon für Ronny Portmann (67.) und Mauro Cimino (79.).

Ebikon verbessert sich in der Tabelle von Rang 9 auf 5. Das Team hat drei Punkte. Ebikon hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Ebikon tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Horw an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 6. Mai statt (18.00 Uhr, Seefeld, Horw).

Alpnach rutscht in der Tabelle von Rang 8 auf 9. Das Team hat einen Punkt. Alpnach hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Alpnach daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team SC Emmen II. Zu diesem Spiel kommt es am 6. Mai (20.15 Uhr, Städerried, Alpnachstad).

Telegramm: FC Ebikon II - FC Alpnach b 2:1 (2:1) - Risch, Ebikon – Tore: 9. Ebenezer Echaw Eyong 0:1. 30. Ronny Portmann 1:1. 36. Carlo Cocco 2:1. – Ebikon: Michael Fritsche, David Flückiger, Marvin Keller, Ronny Portmann, Livio Bieri, Luca Egli, Nick Kreyenbühl, Mauro Cimino, Carlo Cocco, Yannik Bachmann, Manuel Hermann. – Alpnach: Ricardo José Soeira De Almeida, Marko Kobas, José Lemos Chaves, Ricardo Filipe Francisco Cruz, Ruben Alexander De Sousa Gonçalves, Diogo Filipe Costa Santos, Nuno Micael Costa Santos, Paulo Jorge Madureira Vieira, Carlos Filipe Da Costa Fernandes, Ebenezer Echaw Eyong, Filipe José Sousa Nogueira. – Verwarnungen: 49. Marko Kobas, 67. Ronny Portmann, 79. Mauro Cimino, 83. Carlos Filipe Da Costa Fernandes, 95. Filipe José Sousa Nogueira.

