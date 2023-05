4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 2 Ebikon bezwingt auswärts Giswil – Später Siegtreffer Sieg für Ebikon: Gegen Giswil gewinnt das Team am Samstag auswärts 3:2.

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Ebikon das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 85. Minute war Janis Kamer.

Zum Auftakt der Partie hatte Nòe Erni sein Team in der 53. Minute in Führung geschossen. Zum Ausgleich für Giswil traf Armend Fazlija in der 57. Minute. In der 69. Minute gelang Tobias Zumstein der Führungstreffer zum 2:1 für Giswil. Yannik Bachmann glich in der 70. Minute für Ebikon aus. Es hiess 2:2.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Giswil erhielten Cyrill Zbinden (33.) und Tobias Zumstein (49.) eine gelbe Karte. Für Ebikon gab es keine Karte.

Die Abwehr von Giswil kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3.8 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 10).

Ebikon machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit sechs Punkten auf Rang 5. Ebikon hat bisher zweimal gewonnen und dreimal verloren.

Auf Ebikon wartet im nächsten Spiel das viertplatzierte Team SC Obergeissenstein, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am Donnerstag (25. Mai) statt (20.00 Uhr, Risch, Ebikon).

Giswil verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Für Giswil war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Giswil spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Sachseln (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (23. Mai) (20.00 Uhr, Neuer Sportplatz, Giswil).

Telegramm: FC Giswil - FC Ebikon II 2:3 (0:0) - Neuer Sportplatz, Giswil – Tore: 53. Nòe Erni 0:1. 57. Armend Fazlija 1:1. 69. Tobias Zumstein 2:1. 70. Yannik Bachmann 2:2. 85. Janis Kamer 2:3. – Giswil: Martin Rogger, Nils Kneubühler, Cristiano Ferreira Costa, Mathias Halter, Jonas Biedermann, Adrian Rogger, Emanuel Furrer, Tobias Zumstein, Dario Schorno, Cyrill Zbinden, Oleksandr Sadovyi. – Ebikon: Riku Peter, Marco Portmann, Beat Mangold, Ronny Portmann, Almamy Adosama, Janis Kamer, Luca Egli, Mauro Cimino, Nick Kreyenbühl, Nòe Erni, Hilton Matuanana. – Verwarnungen: 33. Cyrill Zbinden, 49. Tobias Zumstein.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.05.2023 06:21 Uhr.