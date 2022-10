4. Liga, Gruppe 3 Ebikon bezwingt auswärts Kriens Sieg für Ebikon: Gegen Kriens gewinnt das Team am Sonntag auswärts 3:1.

Das erste Tor der Partie fiel für Kriens: Florent Haxhija brachte seine Mannschaft in der 45. Minute 1:0 in Führung. Ebikon glich in der 48. Minute durch Yunus Ilhan aus. Nick Kreyenbühl schoss Ebikon in der 49. Minute zur 2:1-Führung. Mit dem 3:1 für Ebikon schoss Yunus Ilhan das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Kriens erhielten Fatos Haxhija (63.) und Remo Schmidlin (92.) eine gelbe Karte. Ebikon blieb ohne Karte.

Mit einem Tore-Schnitt von 3.2 Toren pro Spiel ist Ebikon bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Ebikon. Mit zwölf Punkten liegt das Team auf Rang 3. Für Ebikon ist es der zweite Sieg in Serie.

Ebikon spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Sarnen (Platz 7). Diese Begegnung findet am 11. Oktober statt (20.00 Uhr, Risch, Ebikon).

Für Kriens hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 5. Kriens hat bisher dreimal gewonnen und dreimal verloren.

Kriens spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Luzern (Platz 10). Diese Begegnung findet am 8. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Telegramm: SC Kriens III - FC Ebikon II 1:3 (1:0) - Sportanlage Kleinfeld, Kriens – Tore: 45. Florent Haxhija 1:0. 48. Yunus Ilhan 1:1. 49. Nick Kreyenbühl 1:2. 55. Yunus Ilhan 1:3. – Kriens: Leon Meyer, Michael Renggli, Linus Schaffenrath, Pedro Gonzalez Torres, Remo Schmidlin, Dominik Gabler, Claudio Schmidlin, Nando Huber, Fatos Haxhija, Armend Zeqiraj, Florent Haxhija. – Ebikon: Michael Fritsche, Nòe Erni, Marvin Keller, Ronny Portmann, Iwan Stadelmann, Almamy Adosama, Janis Kamer, Mauro Cimino, Sanjiepan Sutha, Hilton Matuanana, Yunus Ilhan. – Verwarnungen: 63. Fatos Haxhija, 92. Remo Schmidlin.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.10.2022 10:00 Uhr.

