4. Liga, Gruppe 3 Ebikon bezwingt Horw – Mauro Cimino trifft spät zum Sieg Ebikon gewinnt am Samstag zuhause gegen Horw 2:1.

Ebikon gelang nach 48 Minuten Rückstand eine späte Wende: Erst in den letzten Minuten sicherte sich das Team zunächst durch den Ausgleich von Luca Egli (62) und dann durch den Siegtreffer von Mauro Cimino den Erfolg. Zuvor war Ebikon den grösseren Teil des Spiels zurückgelegen, nachdem Marco Wyss in der 14. Minute Horw in Führung gebracht hatte.

Horw kassierte vier gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Ebikon, nämlich für David Flückiger (17.).

In der Abwehr gehört Ebikon zu den Besten: Total liess das Team 4 Tore in drei Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.3 Toren pro Spiel (Rang 1).

Ebikon verbessert sich in der Tabelle von Rang 4 auf 2. Das Team hat sechs Punkte. Für Ebikon ist es bereits der zweite Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und nie auswärts gewonnen.

Ebikon bestreitet als nächstes auswärts das Spitzenspiel gegen das erstplatzierte Team FC Giswil. Zu diesem Spiel kommt es am 11. September (14.00 Uhr, Neuer Sportplatz, Giswil).

Horw steht in der Tabelle neu auf Rang 3 (zuvor: 2). Das Team hat sechs Punkte. Nach zwei Siegen in Serie verliert Horw erstmals wieder.

Im nächsten Spiel trifft Horw zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Luzern. Diese Begegnung findet am 11. September statt (14.00 Uhr, Seefeld, Horw).

Telegramm: FC Ebikon II - FC Horw 2:1 (0:1) - Risch, Ebikon – Tore: 14. Marco Wyss 0:1. 62. Luca Egli 1:1. 89. Mauro Cimino 2:1. – Ebikon: Riku Peter, David Flückiger, Marvin Keller, Noel Philip Sidler, Livio Bieri, Nick Kreyenbühl, Ronny Portmann, Janis Kamer, Hilton Matuanana, Nòe Erni, Yunus Ilhan. – Horw: Michael Stocker, Joel Brun, Lukas Kappeler, Sandro Primus, Livio Mühlebach, Daniel Vögtli, Moritz Bider, Janick Roth, Marco Wyss, Florian Lötscher, Luca Stocker. – Verwarnungen: 17. David Flückiger, 30. Junuz Durakovic, 31. Moritz Bider, 74. Joel Brun, 80. Martin Lang.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

