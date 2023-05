3. Liga, Gruppe 2 Ebikon bezwingt Kriens Ebikon gewinnt am Samstag zuhause gegen Kriens 3:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Boris Rancic für Ebikon. In der 27. Minute traf er zum 1:0. Eloy Manuel Aneas Barrios sorgte in der 59. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Ebikon. Ambroz Simoni baute in der 64. Minute die Führung für Ebikon weiter aus (3:0). Der Treffer fiel durch einen Elfmeter. Den Schlussstand stellte Alejandro Sebastian Garcia Balda in der 71. Minute her, als er für Kriens auf 1:3 verkürzte.

Bei Ebikon erhielten José Luis Da Silva Pereira (32.) und Ambroz Simoni (87.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Kriens für Silvan Diaz (21.) und Matteo Wicki (63.).

Mit dem Sieg rückt Ebikon um einen Platz nach vorne. 24 Punkte bedeuten Rang 7. Ebikon hat bisher sechsmal gewonnen, siebenmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Auf Ebikon wartet im nächsten Spiel das achtplatzierte Team FC Kickers Luzern, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 14. Mai statt (14.00 Uhr, Sportplatz Tribschen, Luzern).

Für Kriens hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 31 Punkten auf Rang 5. Kriens hat bisher neunmal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Kriens zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte SK Root. Zu diesem Spiel kommt es am 14. Mai (14.00 Uhr, Sportanlage Kleinfeld, Kriens).

Telegramm: FC Ebikon I - SC Kriens II 3:1 (1:0) - Risch, Ebikon – Tore: 27. Boris Rancic 1:0. 59. Eloy Manuel Aneas Barrios 2:0. 64. Ambroz Simoni (Penalty) 3:0.71. Alejandro Sebastian Garcia Balda 3:1. – Ebikon: Fabio Fries, Nils Kaufmann, Manuel Troxler, José Luis Da Silva Pereira, Fabio Da Fonte Pais, Boris Rancic, Ambroz Simoni, Noah Schurtenberger, Diogo Da Fonte Pais, Eloy Manuel Aneas Barrios, Manuel Ordonez. – Kriens: Johannes Rösli, Leonardo Ignatov, Mike Amrhein, Matteo Wicki, Damiano Bonorva, Alejandro Sebastian Garcia Balda, Tiago Teixeira Azevedo, Noah Vozza, Epikad Tafa, Silvan Diaz, Renato Jorka Valle Santamaria. – Verwarnungen: 21. Silvan Diaz, 32. José Luis Da Silva Pereira, 63. Matteo Wicki, 87. Ambroz Simoni.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

