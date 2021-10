4. Liga, Gruppe 3 Ebikon mit drei Punkten auswärts gegen Stans Ebikon gewinnt am Freitag auswärts gegen Stans 4:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Stans: Maurice Reuteler brachte seine Mannschaft in der 9. Minute 1:0 in Führung. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 25, als Boris Rancic für Ebikon erfolgreich war. Boris Rancic war auch gleich für die 2:1-Führung (41. Minute) für Ebikon verantwortlich.

Der Ausgleich für Stans fiel in der 69. Minute (Mike Käslin). Revin Anthonipillai brachte Ebikon 3:2 in Führung (78. Minute). Acht Minuten dauerte es, ehe Revin Anthonipillai erneut erfolgreich war. Er traf in der 86. Minute zum 4:2 für Ebikon.

Gelbe Karten gab es bei Stans für Levin Barmettler (52.), Christian Meyer (61.) und Lucas André Moreira Norinha (87.). Gelbe Karten gab es bei Ebikon für Luca Egli (35.) und Thanushan Vijayarajah (37.).

Ebikon hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2.9 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach sieben Spielen, in denen die Offensive 20 Tore erzielte.

Ebikon bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 18 Punkten auf Rang 2. Ebikon hat bisher sechsmal gewonnen und einmal verloren.

Für Ebikon geht es daheim gegen FC Sachseln (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am 16. Oktober statt (16.00 Uhr, Risch, Ebikon).

Für Stans hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 6. Stans hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Stans tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Horw an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 16. Oktober (18.00 Uhr, Seefeld, Horw).

Telegramm: FC Stans - FC Ebikon II 2:4 (1:2) - Eichli, Stans – Tore: 9. Maurice Reuteler 1:0. 25. Boris Rancic 1:1. 41. Boris Rancic 1:2. 69. Mike Käslin 2:2. 78. Revin Anthonipillai 2:3. 86. Revin Anthonipillai 2:4. – Stans: Christian Meyer, Mike Käslin, Maik Zachow, Jan Lippold, Janis Alpstäg, Lucas André Moreira Norinha, Levin Barmettler, Maximilian Remiger, Justin Ifanger, Maurice Reuteler, Marco Burgener. – Ebikon: Michael Fritsche, Iwan Stadelmann, Negovan Milosavljevic, Thanushan Vijayarajah, Lars Ming, Hilton Matuanana, Boris Rancic, Luca Egli, Manuel Troxler, Mauro Cimino, Sinan Said. – Verwarnungen: 35. Luca Egli, 37. Thanushan Vijayarajah, 52. Levin Barmettler, 61. Christian Meyer, 87. Lucas André Moreira Norinha.

Tabelle: 1. Engelberger SC 6 Spiele/18 Punkte (32:3). 2. FC Ebikon II 7/18 (20:10), 3. FC Horw 6/13 (18:8), 4. FC Sachseln 6/12 (15:13), 5. FC Giswil 6/9 (8:12), 6. FC Stans 7/7 (16:17), 7. FC Luzern 6/6 (12:20), 8. FC Alpnach 6/5 (10:13), 9. FC Sarnen 6/3 (9:17), 10. FC Südstern c 6/0 (6:33).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2021 14:05 Uhr.