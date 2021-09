4. Liga, Gruppe 3 Ebikon setzt Siegesserie auch gegen Alpnach fort Ebikon reiht Sieg an Sieg: Gegen Alpnach hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:1

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel erst in der 54. Minute, nachdem die erste Halbzeit torlos ausgegangen war. Thanushan Vijayarajah eröffnete für Ebikon das Skore. Mit seinem Tor in der 60. Minute brachte Boris Rancic Ebikon mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Ebikon erhöhte in der 63. Minute seine Führung durch Carlo Cocco weiter auf 3:0. Den Schlussstand stellte Janik Wallimann in der 70. Minute her, als er für Alpnach auf 1:3 verkürzte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Ebikon erhielt: Thanushan Vijayarajah (70.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Alpnach, Pascal Gesseney (36.) kassierte sie.

Ebikon verbessert sich in der Tabelle von Rang 3 auf 1. Das Team hat neun Punkte. Ebikon hat bisher immer gewonnen, nämlich dreimal.

Ebikon spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Giswil (Platz 4). Die Partie findet am 12. September statt (14.00 Uhr, Neuer Sportplatz, Giswil).

Alpnach rutscht in der Tabelle von Rang 8 auf 9. Das Team hat null Punkte. Alpnach muss bereits die dritte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Zweimal verlor Alpnach zuhause und einmal auswärts.

Im nächsten Spiel kriegt es Alpnach daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Horw. Das Spiel findet am 14. September statt (20.00 Uhr, Städerried, Alpnachstad).

Telegramm: FC Ebikon II - FC Alpnach 3:1 (0:0) - Risch, Ebikon – Tore: 54. Thanushan Vijayarajah (Penalty) 1:0.60. Boris Rancic 2:0. 63. Carlo Cocco 3:0. 70. Janik Wallimann 3:1. – Ebikon: Michael Fritsche, Nils Kaufmann, Thanushan Vijayarajah, Negovan Milosavljevic, Lars Ming, Revin Anthonipillai, Boris Rancic, Luca Egli, Manuel Troxler, Mauro Cimino, Carlo Cocco. – Alpnach: Thomas Näpflin, Sven Burch, Alex Dillier, Pascal Gesseney, Nico Wallimann, Kilian Bittel, Samuel Britschgi, Arber Mala, Janik Wallimann, Bogdan Cojocaru, Marco Imfeld. – Verwarnungen: 36. Pascal Gesseney, 70. Thanushan Vijayarajah.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Giswil - Engelberger SC 0:6, FC Ebikon II - FC Alpnach 3:1, FC Stans - FC Sarnen 3:2

Tabelle: 1. FC Ebikon II 3 Spiele/9 Punkte (10:4). 2. Engelberger SC 3/9 (14:2), 3. FC Horw 2/6 (10:1), 4. FC Giswil 3/6 (3:7), 5. FC Stans 3/6 (10:6), 6. FC Sachseln 3/6 (5:7), 7. FC Luzern 2/0 (3:6), 8. FC Südstern c 3/0 (0:11), 9. FC Alpnach 3/0 (3:8), 10. FC Sarnen 3/0 (4:10).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.09.2021 21:36 Uhr.