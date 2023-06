3. Liga, Gruppe 2 Ebikon setzt Siegesserie auch gegen Kickers fort – Später Siegtreffer durch Noah Schurtenberger Ebikon setzt seine Siegesserie auch gegen Kickers fort. Das 3:2 auswärts am Mittwoch bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Ebikon das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 82. Minute war Noah Schurtenberger.

In der 20. Minute hatte Eloy Manuel Aneas Barrios zuvor den ersten Treffer der Partie zum 1:0 für sein Team erzielt. Per Penalty erhöhte Tiago Carneiro Santos in der 36. Minute zum 2:0 für Ebikon. Dank dem Treffer von Ehad Lika (49.) reduzierte sich der Rückstand für Kickers auf ein Tor (1:2). Kickers glich in der 65. Minute aus. Torschütze war wiederum Ehad Lika.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Ebikon für Thanushan Vijayarajah (62.) und Ambroz Simoni (91.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Kickers, León Häselbarth (88.) kassierte sie.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Ebikon. Das Team liegt mit 30 Punkten auf Rang 6. Ebikon hat bisher achtmal gewonnen, siebenmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Ebikon tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Gunzwil an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am Samstag (3. Juni) statt (18.00 Uhr, Linden, Gunzwil).

Für Kickers hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 25 Punkten auf Rang 8. Kickers hat bisher siebenmal gewonnen, zehnmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Kickers geht es daheim gegen SC Kriens II (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am Samstag (3. Juni) statt (18.00 Uhr, Sportplatz Tribschen, Luzern).

Telegramm: FC Kickers Luzern - FC Ebikon I 2:3 (0:2) - Sportplatz Tribschen, Luzern – Tore: 20. Eloy Manuel Aneas Barrios 0:1. 36. Tiago Carneiro Santos (Penalty) 0:2.49. Ehad Lika 1:2. 65. Ehad Lika 2:2. 82. Noah Schurtenberger 2:3. – Kickers: David Bombelli, León Häselbarth, Yonas Kidane, Gazmend Rama, Florim Zefi, Patrick Cerveira Nogueira, Saber Khemissi, Fabrizio Giuliano, Sven Gehrig, Marvin Van den Broek, Ibrahima Condé. – Ebikon: Fabio Fries, Manuel Troxler, Fabio Da Fonte Pais, José Luis Da Silva Pereira, Arjan Ganaj, Boris Rancic, Ambroz Simoni, Noah Schurtenberger, Manuel Ordonez, Tiago Carneiro Santos, Eloy Manuel Aneas Barrios. – Verwarnungen: 62. Thanushan Vijayarajah, 88. León Häselbarth, 91. Ambroz Simoni.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

