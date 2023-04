3. Liga, Gruppe 2 Ebikon verliert gegen Seriensieger Küssnacht a/R – Siegtreffer in allerletzter Minute Küssnacht a/R setzt seine Siegesserie auch gegen Ebikon fort. Das 3:2 auswärts am Samstag bedeutet bereits den sechsten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Küssnacht a/R das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 95. Minute war Vitor Hugo Gomes Santos.

In der 54. Minute hatte Lino Stadler zuvor den ersten Treffer der Partie zum 1:0 für sein Team erzielt. Sandro Arnold erhöhte in der 83. Minute zur 2:0-Führung für Küssnacht a/R. Ebikon kam in der 90. Minute auf ein Tor heran, als Arjan Ganaj per Elfmeter zum 1:2 traf. Nur drei Minuten nach dem Anschluss glich Arjan Ganaj das Spiel für Ebikon mit einem weiteren Treffer aus. Das Tor fiel durch einen Elfmeter.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Ebikon sah Arjan Ganaj (93.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Ebikon weitere vier gelbe Karten. Bei Küssnacht a/R erhielten Michael Stadler (41.) und Sandro Arnold (76.) eine gelbe Karte.

Die Offensive von Küssnacht a/R hat bislang häufig überzeugt: In 16 Spielen hat sie total 43 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.7 Toren pro Partie entspricht. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Ebikon kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 2.6 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 16 Spielen, in denen die Defensive 41 Tore hinnehmen musste (Rang 8).

Küssnacht a/R verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach 16 Spielen bei 39 Punkten. Für Küssnacht a/R ist es der sechste Sieg in Serie.

Küssnacht a/R spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: SK Root (Rang 11). Diese Begegnung findet am 22. April statt (17.30 Uhr, Luterbach, Küssnacht a/R).

Für Ebikon hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 8. Ebikon hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Ebikon geht es in einem Heimspiel gegen FC Adligenswil (Platz 12) weiter. Das Spiel findet am 22. April statt (18.00 Uhr, Risch, Ebikon).

Telegramm: FC Ebikon I - FC Küssnacht a/R 1 2:3 (0:0) - Risch, Ebikon – Tore: 54. Lino Stadler 0:1. 83. Sandro Arnold 0:2. 90. Arjan Ganaj (Penalty) 1:2.93. Arjan Ganaj (Penalty) 2:2.95. Vitor Hugo Gomes Santos (Penalty) 2:3. – Ebikon: Dario Ravarotto, Fabio Da Fonte Pais, Filipe Rodrigues Almeida, José Luis Da Silva Pereira, Arjan Ganaj, Lars Williner, Noah Schurtenberger, Tiago Carneiro Santos, Manuel Ordonez, Eloy Manuel Aneas Barrios, Burhan Dugan. – Küssnacht a/R: Jonas Wagner, Adin Pasalic, Lars Zimmermann, Kevin Schilliger, Sebastian Tschupp, Elias Ulrich, Lino Stadler, Nicola Landolt, Simon Reber, Joel Lieb, Michael Stadler. – Verwarnungen: 25. Tiago Carneiro Santos, 33. Filipe Rodrigues Almeida, 41. Michael Stadler, 76. Sandro Arnold, 77. Arjan Ganaj, 77. José Luis Da Silva Pereira – Ausschluss: 93. Arjan Ganaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.04.2023 05:55 Uhr.