4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 6 Egzon Dervisi schiesst Ruswil mit drei Treffern zum Sieg gegen Triengen Ruswil gewinnt am Mittwoch zuhause gegen Triengen 3:2.

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Ruswil das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 89. Minute war Egzon Dervisi.

Egzon Dervisi hatte davor in der 24. Minute zum 1:0 für Ruswil getroffen. To Miguel Pereira Pinto glich in der 39. Minute für Triengen aus. Es hiess 1:1. der gleiche To Miguel Pereira Pinto war auch gleich für den Führungstreffer zum 2:1 für Triengen verantwortlich. Er traf erneut in der 45. Spielminute. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. Gleichstand war in der 85. Minute hergestellt: Egzon Dervisi traf für Ruswil.

Gelbe Karten gab es bei Ruswil für Jens Bucher (18.), Etienne Schmid (45.) und Matthäus Felder (90.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Triengen, Claudio Manuel Marques Teixeira (43.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Ruswil zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.2 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 2).

Ruswil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 2. Ruswil hat bisher dreimal gewonnen und zweimal verloren.

Ruswil bestreitet als nächstes in einem Auswärtsspiel das Spitzenspiel gegen das erstplatzierte Team FC Grosswangen-Ettiswil. Das Spiel findet am 3. Juni statt (20.00 Uhr, Gutmoos, Grosswangen).

In der Tabelle verliert Triengen Plätze und zwar von Rang 7 auf 8. Das Team hat einen Punkt. Für Triengen war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Für Triengen geht es zuhause gegen FC Gunzwil (Platz 4) weiter. Die Partie findet am 3. Juni statt (18.00 Uhr, Schäracher, Triengen).

Telegramm: FC Ruswil - FC Triengen 2 3:2 (1:2) - Schützenberg, Ruswil – Tore: 24. Egzon Dervisi 1:0. 39. To Miguel Pereira Pinto 1:1. 45. To Miguel Pereira Pinto (Penalty) 1:2.85. Egzon Dervisi 2:2. 89. Egzon Dervisi (Penalty) 3:2. – Ruswil: Sven Albisser, Luiz Cruz, Etienne Schmid, Marco Fellmann, Raphael Heini, Jens Bucher, Nando Bucher, Moreno Sieber, Julien Krähenbühl, Johann Simon, Egzon Dervisi. – Triengen: Flavio Santos Marques, Manuel Joaquim Resende Patricio, Maicon Da Silva Bonifacio, Adis Seferovic, Marcos Rafael Oliveira Faria, Vitor Manuel Pires Ramos, To Miguel Pereira Pinto, Claudio Manuel Marques Teixeira, Florian Manstein, Joao Manuel Teixeira Marta, Doncho Bozhinov. – Verwarnungen: 18. Jens Bucher, 43. Claudio Manuel Marques Teixeira, 45. Etienne Schmid, 90. Matthäus Felder.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.05.2023 00:01 Uhr.