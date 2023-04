4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 3 Eibuselection CF gewinnt deutlich gegen Emmenbrücke Eibuselection CF behielt im Spiel gegen Emmenbrücke am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 6:3.

In der zweiten Halbzeit erzielte Eibuselection CF über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren vier. Zur Halbzeitpause war das Team 2:1 in Führung gelegen.

Emmenbrücke waren drei Tore vergönnt, nämlich zum 1:1 (36. Minute), zum 2:6 (89. Minute) und zum 3:6 (90. Minute).

Die Torschützen für Eibuselection CF waren: Roger Müller (2 Treffer), Alessandro Pompei (2 Treffer), Yanic Beetschen (1 Treffer) und Cédric Jenni (1 Treffer). Die Torschützen für Emmenbrücke waren: Livio Saccardo, Edmond Palushi und Denis Lazri.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Emmenbrücke sah Prenk Lazri (62.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Enis Berisha (55.), Prenk Lazri (60.) und Edmond Palushi (90.). Bei Eibuselection CF erhielten Philippe Müller (79.) und Fatmir Dzambazi (92.) eine gelbe Karte.

Nach dem ersten Spiel steht Eibuselection CF auf dem ersten Rang. Eibuselection CF bestreitet als nächstes daheim das Spitzenspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Knutwil. Das Spiel findet am 23. April statt (13.00 Uhr, Sportplatz RUAG, Emmen).

In der Tabelle steht Emmenbrücke nach dem ersten Spiel auf Rang 10. Emmenbrücke tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Triengen 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 22. April statt (18.00 Uhr, Schäracher, Triengen).

Telegramm: FC Emmenbrücke II - Eibuselection CF 3:6 (1:2) - Sportanlage Gersag, Emmenbrücke – Tore: 25. Alessandro Pompei 0:1. 36. Livio Saccardo 1:1. 46. Yanic Beetschen 1:2. 51. Alessandro Pompei 1:3. 55. Cédric Jenni 1:4. 62. Roger Müller (Penalty) 1:5.67. Roger Müller 1:6. 89. Denis Lazri 2:6. 90. Edmond Palushi 3:6. – Emmenbrücke: Silvan Marti, Marco Barmettler, Prenk Lazri, Denis Lazri, Raul Merino, Arbias Vranja, Taulant Shaqiri, Manuel Keiser, Yannic Aregger, Ardefrim Lushaj, Edmond Palushi. – Eibuselection CF: Joel Lang, Roger Müller, Gabriel Niggeli, Marco Schnüriger, Luca Nosetti, David Gurtner, Agon Gashi, Yanic Beetschen, Philippe Müller, Cédric Jenni, Alessandro Pompei. – Verwarnungen: 55. Enis Berisha, 60. Prenk Lazri, 79. Philippe Müller, 90. Edmond Palushi, 92. Fatmir Dzambazi – Ausschluss: 62. Prenk Lazri.

