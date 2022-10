4. Liga, Gruppe 6 Eibuselection CF gewinnt deutlich gegen Reiden Eibuselection CF behielt im Spiel gegen Reiden am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:1.

(chm)

Reiden ging zunächst in der 7. Minute in Führung, als Joel Wirz zum 1:0 traf. In der 24. Minute gelang Eibuselection CF jedoch durch Cédric Jenni der Ausgleich. Das Tor von Marco Schnüriger in der 51. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Eibuselection CF.

Mit seinem Tor in der 70. Minute brachte Nemanja Mitrovic Eibuselection CF mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Das letzte Tor der Partie erzielte Fatmir Dzambazi, der in der 90. Minute die Führung für Eibuselection CF auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Eibuselection CF, Yanic Beetschen (87.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Reiden, nämlich für Raphael Schmid (72.).

Eibuselection CF hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 20 Tore in acht Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.2 Toren pro Spiel.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Eibuselection CF. 15 Punkte bedeuten Rang 4. Für Eibuselection CF ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Eibuselection CF ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Reiden hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 9. Reiden hat bisher einmal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Reiden ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: Eibuselection CF - SC Reiden 4:1 (1:1) - Sportplatz RUAG, Emmen – Tore: 7. Joel Wirz 0:1. 24. Cédric Jenni 1:1. 51. Marco Schnüriger 2:1. 70. Nemanja Mitrovic 3:1. 90. Fatmir Dzambazi 4:1. – Eibuselection CF: Elias Lustenberger, Bleon Morina, Lukas Müller, Luca Nosetti, Cédric Jenni, David Gurtner, Philippe Müller, Enea Nosetti, Marco Schnüriger, Roger Müller, Agon Gashi. – Reiden: Hadi Aydibi, Lionel Tschumper, Kevin Bieri, Jörg Bühlmann, Michael Planzer, Diego Lang, Oliver Steiger, Dominic Gautschi, Nicolas Berger, Ueli Riedweg, Joel Wirz. – Verwarnungen: 72. Raphael Schmid, 87. Yanic Beetschen.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 6:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.10.2022 20:55 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.