4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 3 Eibuselection CF mit Auswärtssieg bei Sempach Eibuselection CF gewinnt am Samstag auswärts gegen Sempach 3:1.

Das Skore eröffnete Marco Schnüriger in der 19. Minute. Er traf für Eibuselection CF zum 1:0. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 28. Minute, als Matthias Häfliger für Sempach traf. Das Tor von Alessandro Pompei in der 35. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Eibuselection CF. Per Penalty erhöhte Marco Schnüriger in der 38. Minute zum 3:1 für Eibuselection CF.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Sempach erhielten Tim Péterffy (68.) und Simon Grüter (89.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Eibuselection CF, Lukas Müller (68.) kassierte sie.

Die Offensive von Eibuselection CF hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3 Mal pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 8 mit durchschnittlich 2.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Eibuselection CF liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 4. Das Team hat sieben Punkte. Eibuselection CF hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Eibuselection CF tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Triengen 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 14. Mai statt (13.00 Uhr, Sportplatz RUAG, Emmen).

Sempach rutscht in der Tabelle von Rang 9 auf 10. Das Team hat zwei Punkte. Sempach hat bisher noch nie gewonnen. Zweimal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Sempach trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Entlebuch (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 13. Mai statt (15.15 Uhr, Sportplatz Farbschachen, Entlebuch).

Telegramm: FC Sempach a - Eibuselection CF 1:3 (1:3) - Sportanlage Seeland, Sempach – Tore: 19. Marco Schnüriger (Penalty) 0:1.28. Matthias Häfliger 1:1. 35. Alessandro Pompei 1:2. 38. Marco Schnüriger (Penalty) 1:3. – Sempach: Luca Portmann, Ahmel Durmisi, Sascha Heer, Marcel von Büren, Jan Bühler, Michael Schwegler, Marco Heer, Christian Lugli, Luca De Rosa, Noah Keel, Matthias Häfliger. – Eibuselection CF: Joel Lang, Roger Müller, Gabriel Niggeli, Lukas Müller, Marco Schnüriger, David Gurtner, Agon Gashi, Philippe Müller, Cédric Jenni, Alessandro Pompei, Yanic Beetschen. – Verwarnungen: 68. Tim Péterffy, 68. Lukas Müller, 89. Simon Grüter.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.05.2023 17:33 Uhr.